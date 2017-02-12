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12 февраля 2017, 1:08 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карлсен не примет участие в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не войдёт в состав своей сборной на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдёт с 17 по 28 июня в Ханты-Мансийске.

Вместо этого он примет участие в парижском этапе Grand Chess Tour, который стартует 21 июня.

«Это грустно, потому что для сборной Норвегии это был единственный шанс, который может не представиться ещё долго. Но Магнус заявлен на серию турниров Grand Chess Tour, а выступать и там и там — невозможно», — приводит комментарий менеджера Карлсена — Эспена Магдестейна Matt og Patt.
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