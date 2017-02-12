Карлсен не примет участие в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Вместо этого он примет участие в парижском этапе Grand Chess Tour, который стартует 21 июня.



«Это грустно, потому что для сборной Норвегии это был единственный шанс, который может не представиться ещё долго. Но Магнус заявлен на серию турниров Grand Chess Tour, а выступать и там и там — невозможно», — приводит комментарий менеджера Карлсена — Эспена Магдестейна Matt og Patt.