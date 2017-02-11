Россиянка Костенюк выиграла в первом матче 1/32 финала ЧМ по шахматам

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Российская шахматистка Валентина Гунина победила американку Викторию Ни, Анастасия Боднарук проиграла Митре Хейазипур из Индии, Екатерина Ковалевская уступила украинке Инне Гапоненко, Марина Нечаева проиграла Динаре Садукассовой из Казахстана, Дарья Чарочкина оказалась сильнее китаянки Хуан Цянь, партии Наталья Погонина — Чжоу Циюй (Канада), Александра Горячкина — Чжай Мо (Китай), Алина Кашлинская — Дейси Кори (Перу), Анастасия Савина — Моника Соко (Польша) завершились вничью.

Всего в турнире принимают участие 63 спортсменки. В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.