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11 февраля 2017, 21:16 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянка Костенюк выиграла в первом матче 1/32 финала ЧМ по шахматам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянка Александра Костенюк обыграла Сабрину Латреш из Алжира в первом матче 1/32 финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране.

Всего в турнире принимают участие 63 спортсменки. Увеличить
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Российская шахматистка Валентина Гунина победила американку Викторию Ни, Анастасия Боднарук проиграла Митре Хейазипур из Индии, Екатерина Ковалевская уступила украинке Инне Гапоненко, Марина Нечаева проиграла Динаре Садукассовой из Казахстана, Дарья Чарочкина оказалась сильнее китаянки Хуан Цянь, партии Наталья Погонина — Чжоу Циюй (Канада), Александра Горячкина — Чжай Мо (Китай), Алина Кашлинская — Дейси Кори (Перу), Анастасия Савина — Моника Соко (Польша) завершились вничью.

Всего в турнире принимают участие 63 спортсменки. В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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Новости Шахмат, шашек

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин прошла в Тегеране

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин прошла в Тегеране

ТЕГЕРАН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялась в Тегеране. В мероприятии в столичном отеле «Эспинас Палас» приняли участие президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, министр спорта и по делам молодежи ИРИ Масуд Солтанифар, глава Федерации шахмат ИРИ Мехрдад Пахлаванзаде, находящийся с визитом в Иране президент Молдавии Игорь Додон, послы России, Грузии и Армении, а также многочисленные иранские официальные лица.
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11 февраля

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