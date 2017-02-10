Церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин прошла в Тегеране
ТЕГЕРАН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялась в Тегеране. В мероприятии в столичном отеле «Эспинас Палас» приняли участие президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, министр спорта и по делам молодежи ИРИ Масуд Солтанифар, глава Федерации шахмат ИРИ Мехрдад Пахлаванзаде, находящийся с визитом в Иране президент Молдавии Игорь Додон, послы России, Грузии и Армении, а также многочисленные иранские официальные лица.
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Выступая на церемонии, Илюмжинов выразил удовлетворение в связи с тем, что 40-й чемпионат мира по шахматам среди женщин проводится именно в Тегеране. «С учетом активного развития шахмат в Иране и того, что иранская национальная шахматная федерация проводит каждый год более 100 как мужских, так и женских турниров, право проведения этого чемпионата было предоставлено вашей стране», — заявил, обращаясь к собравшимся, президент ФИДЕ.
В пятницу состоялась жеребьевка, сами соревнования стартуют в субботу и продлятся 23 дня. В турнире примут участие 64 шахматистки. На церемонии открытия им всем были вручены памятные подарки.
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Однако Кирсан Илюмжинов, посетивший Тегеран в октябре с целью проверки подготовки турнира, заявил, что возможность переноса не рассматривается. «В ФИДЕ 187 членов, каждый из которых имеет право проводить шахматные соревнования. У всех этих стран свои законы и обычаи, в соответствии с которыми они проводят турниры. ФИДЕ придерживается убеждения, что эти законы следует уважать», — указал тогда президент международной федерации.
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