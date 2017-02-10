Церемония открытия чемпионата мира по шахматам среди женщин прошла в Тегеране

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Выступая на церемонии, Илюмжинов выразил удовлетворение в связи с тем, что 40-й чемпионат мира по шахматам среди женщин проводится именно в Тегеране. «С учетом активного развития шахмат в Иране и того, что иранская национальная шахматная федерация проводит каждый год более 100 как мужских, так и женских турниров, право проведения этого чемпионата было предоставлено вашей стране», — заявил, обращаясь к собравшимся, президент ФИДЕ.

В пятницу состоялась жеребьевка, сами соревнования стартуют в субботу и продлятся 23 дня. В турнире примут участие 64 шахматистки. На церемонии открытия им всем были вручены памятные подарки.

Женскому шахматному чемпионату в Тегеране предшествовал скандал. Шахматистка из США Нази Паикидзе-Барнс осенью прошлого года заявила об отказе участвовать в этом турнире из-за необходимости одевать хиджаб — принятую в Исламской Республике Иран форму одежды, оставляющую открытыми только лицо и кисти рук. Американка расценила это условие как нарушение прав женщин и призвала ФИДЕ перенести чемпионат в другую страну.

Однако Кирсан Илюмжинов, посетивший Тегеран в октябре с целью проверки подготовки турнира, заявил, что возможность переноса не рассматривается. «В ФИДЕ 187 членов, каждый из которых имеет право проводить шахматные соревнования. У всех этих стран свои законы и обычаи, в соответствии с которыми они проводят турниры. ФИДЕ придерживается убеждения, что эти законы следует уважать», — указал тогда президент международной федерации.