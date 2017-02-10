Шахматистки бойкотируют хиджабы
Чемпионат мира по шахматам среди женщин стартует 11 февраля в Тегеране. Действующая чемпионка мира китаянка Хоу Ифань отказалась от участия ввиду несогласия с форматом проведения соревнований, а многие сильнейшие шахматистки бойкотировали турнир
из-за обязательного по закону Ирана ношения хиджаба.
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В субботу, 11 февраля, в Тегеране начнется розыгрыш чемпионата мира по шахматам среди женщин, который представляет собой турнир по олимпийской системе. В столицу Ирана приедут 64 шахматистки, две из которых задержатся там до 5 марта, когда завершится финал. В первых пяти кругах участницы сыграют матчи из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк: две партии с контролем 25 минут плюс десять секунд на ход, далее две партии с контролем десять минут плюс десять секунд на ход, две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход. Если же счет
В отличие от мужчин, женщины определяют чемпионку мира двумя разными способами:
Как известно, в шахматах нет строгого разделения на мужчин и женщин, и девушки могут принимать участие во всех турнирах под эгидой ФИДЕ.
На недавно завершившемся Gibraltar Masters Ифань совершила откровенный демарш, играя белыми. Она выбрала наиболее бессмысленные ходы в дебюте и затем сдалась после пятого хода.
Впоследствии чемпионка мира объяснила свою акцию тем, что таким образом она выразила протест организаторам
Потеря сильнейшей шахматистки планеты, безусловно, скажется на престиже всего турнира, однако это может добавить интриги, потому что на сегодня Ифань не знает себе равных среди женщин. Она находится на первом месте рейтинга ФИДЕ с 2651 очком и опережает ближайшую преследовательницу на огромные 68 баллов.
В феврале 2015 года китаянка поднялась на первую строчку рейтинга, потеснив с нее выдающуюся венгерскую шахматистку Юдит Полгар, которая до этого 26 лет не покидала вершину списка сильнейших.
К слову, второе место в табели о рангах занимает еще одна представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь, и она примет участие в чемпионате мира под первым номером посева.
Предстоящий турнир в Тегеране оброс скандалом еще задолго до отказа Ифань: почти сразу после объявления места проведения.
По иранскому законодательству женщины обязаны в публичных местах носить хиджабы — этот закон был принят в 1979 году в результате исламской революции. Многие шахматистки сразу отказались от участия в чемпионате.
Зрители не увидят и
Многие известные шахматисты заявили о том, что резко осуждают выбор ФИДЕ места проведения чемпионата. Так, гроссмейстер и бывший претендент на звание чемпиона мира британец Найджел Шорт написал в своем твиттере, что такое решение не соблюдает положения ФИДЕ против дискриминации по национальному и половому признаку.
В свою очередь,
«Я побывала почти в 60 странах, и, когда я посещаю ту или иную страну, я выражаю свое уважение к ее культуре и обычаям, одеваясь в национальные одежды. Я это делаю по собственной воле, и никто меня не заставляет. Я бы не испытывала проблем с обязательным ношением хиджаба, пока это правило применимо ко всем без исключения. Если
Также известно, что свое недовольство высказывали россиянка Александра Костенюк и украинки Наталья Жукова и Анна Музычук в беседах с президентом Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) Эмилем Сутовским.
Однако все трое будут принимать участие в турнире.
Первые партии турнира начнутся в 11 февраля в 15:30 мск.
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