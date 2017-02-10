Шахматистки бойкотируют хиджабы

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В субботу, 11 февраля, в Тегеране начнется розыгрыш чемпионата мира по шахматам среди женщин, который представляет собой турнир по олимпийской системе. В столицу Ирана приедут 64 шахматистки, две из которых задержатся там до 5 марта, когда завершится финал. В первых пяти кругах участницы сыграют матчи из двух партий с контролем ФИДЕ. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк: две партии с контролем 25 минут плюс десять секунд на ход, далее две партии с контролем десять минут плюс десять секунд на ход, две партии с контролем пять минут плюс три секунды на ход. Если же счет по-прежнему останется равным, то соперницам предстоит сыграть «армагеддон» (белые получают пять минут, черные — четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода. Ничья трактуется в пользу черных). В финальном матче будет сыграно четыре партии с контролем ФИДЕ.

В отличие от мужчин, женщины определяют чемпионку мира двумя разными способами: нокаут-турнир и матч на первенство мира. Эти события чередуются между собой, и в следующем году победительница Тегерана будет уже защищать свой титул в матче против претендентки, выигравшей серию Гран-при из шести турниров.

Цитата Уже известно, что в этом году обладательница шахматной короны сменится, потому что действующая чемпионка мира 22-летняя китаянка Хоу Ифань отказалась от участия в состязании. Сильнейшая шахматистка планеты объяснила свое решение несогласием с форматом турнира на выбывание и считает, что титул должен определяться только в матче чемпиона и претендента. Хоу Ифань давно известна стремлением к гендерному равноправию и периодически выражает свои взгляды на крупнейших турнирах любым способом.

Как известно, в шахматах нет строгого разделения на мужчин и женщин, и девушки могут принимать участие во всех турнирах под эгидой ФИДЕ.

На недавно завершившемся Gibraltar Masters Ифань совершила откровенный демарш, играя белыми. Она выбрала наиболее бессмысленные ходы в дебюте и затем сдалась после пятого хода.

Впоследствии чемпионка мира объяснила свою акцию тем, что таким образом она выразила протест организаторам из-за предвзятого отношения к женщинам. Поводом для этого умозаключения стало то, что из десяти туров она сыграла с мужчинами только трижды, и это было, по мнению шахматистки, сделано специально, чтобы женщины не теряли много очков в противостоянии с мужчинами.

Потеря сильнейшей шахматистки планеты, безусловно, скажется на престиже всего турнира, однако это может добавить интриги, потому что на сегодня Ифань не знает себе равных среди женщин. Она находится на первом месте рейтинга ФИДЕ с 2651 очком и опережает ближайшую преследовательницу на огромные 68 баллов.

В феврале 2015 года китаянка поднялась на первую строчку рейтинга, потеснив с нее выдающуюся венгерскую шахматистку Юдит Полгар, которая до этого 26 лет не покидала вершину списка сильнейших.

К слову, второе место в табели о рангах занимает еще одна представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь, и она примет участие в чемпионате мира под первым номером посева.

Предстоящий турнир в Тегеране оброс скандалом еще задолго до отказа Ифань: почти сразу после объявления места проведения.

По иранскому законодательству женщины обязаны в публичных местах носить хиджабы — этот закон был принят в 1979 году в результате исламской революции. Многие шахматистки сразу отказались от участия в чемпионате.

Зрители не увидят и экс-чемпионку мира украинку Марию Музычук, серебряного призера первенства США Нази Паикидзе, четвертого номера рейтинга Хампи Конеру из Индии. Конеру, в свою очередь заявила ChessBase, что прежде играла в Иране и испытывала чувство дискомфорта в хиджабе.

Многие известные шахматисты заявили о том, что резко осуждают выбор ФИДЕ места проведения чемпионата. Так, гроссмейстер и бывший претендент на звание чемпиона мира британец Найджел Шорт написал в своем твиттере, что такое решение не соблюдает положения ФИДЕ против дискриминации по национальному и половому признаку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2017 Women's Wrld Ch. awarded to Iran. Women forced to wear the Islamic hijab, flouting FIDE statutes against sex & religious discrimination</p>— Nigel Short (@nigelshortchess) <a href="https://twitter.com/nigelshortchess/status/780640087759589376">27 сентября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В свою очередь, экс-чемпионка мира Сьюзен Полгар, которая занимает пост главы Комиссии ФИДЕ по женским шахматам, заявила, что поддерживает решение организации, и призвала женщин уважать «культурные различия».

«Я побывала почти в 60 странах, и, когда я посещаю ту или иную страну, я выражаю свое уважение к ее культуре и обычаям, одеваясь в национальные одежды. Я это делаю по собственной воле, и никто меня не заставляет. Я бы не испытывала проблем с обязательным ношением хиджаба, пока это правило применимо ко всем без исключения. Если кто-либо из шахматисток не согласна с таким порядком, то она должно лично обратиться в комиссию, и тогда мы сможем обсудить этот вопрос при следующей встрече», — цитирует Полгар The Telegraph.

Также известно, что свое недовольство высказывали россиянка Александра Костенюк и украинки Наталья Жукова и Анна Музычук в беседах с президентом Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) Эмилем Сутовским.

Однако все трое будут принимать участие в турнире.

Цитата Если никто из девушек не откажется от участия в последний момент, то Костенюк и Музычук представляют наибольшую опасность для первой сеяной Вэньцзюнь. Российская шахматистка обладала титулом чемпионки мира с 2008 по 2010 год. Помимо Костенюк на турнир приехали сразу несколько экс-чемпионок мира: украинка Анна Ушенина, уроженка Китая Чжу Чэнь, выступающая за Катар, и болгарка Антоанета Стефанова. Анна Музычук в декабре прошлого года победила на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

Первые партии турнира начнутся в 11 февраля в 15:30 мск.