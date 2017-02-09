Проект «Шахматный всеобуч» будет введен в школах Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Проект «Шахматный всеобуч» будет запущен в школах Свердловской области в сентябре, сообщил в четверг президент Федерации шахмат региона Игорь Черноголов.
«В этом году, скорее всего с начала нового учебного года, в школах Свердловской области будет введен “Шахматный всеобуч”. Главное, что необходимо сделать для запуска проекта, — обучить сотни учителей в регионе», — сказал Черноголов на
Он добавил, что из Москвы будут приглашены специальные тренеры, которые обучат учителей свердловских школ. «Обучение игре в шахматы в школах региона будет проходить на факультативной основе», — отметил Черноголов.
Шахматы на Урале
По словам экспертов, Свердловская область сегодня переживает «настоящий шахматный бум», а особенную популярность набирают детские шахматы.
«За последние два года интерес к этому виду спорта возрос. Если раньше мы сами стимулировали родителей отдать ребенка на шахматы, то сейчас наоборот — очень много желающих, и нам даже приходится ограничивать этот спрос, отказывать», — подтвердил директор «Уральской шахматной академии» Сергей Крушинский. Президент Федерации шахмат Екатеринбурга Руслан Билалов добавил, что сегодня в городе проходит более 500 любительских турниров.
Причины такого интереса к шахматам — успех российского шахматиста Сергея Карякина (он в 2013—2014 годах выступал за екатеринбургский шахматный клуб «Малахит»), а также победы юных уральских шахматистов на мировых и европейских турнирах. «Ни одна европейская страна не имеет больше одного чемпиона Европы, а здесь, в Свердловской области, у нас три победителя Первенства Европы по шахматам — Володар Мурзин, Тимур Фахрутдинов, Артем Пингин. Это фантастический результат, учитывая, что на всю страну у нас пять чемпионов Европы», — отметил Сергей Журавлев, старший тренер «Уральской шахматной академии».
По словам Крушинского, чтобы удовлетворить существующий интерес к шахматам, необходимо решить две проблемы — нехватку преподавателей и площадок. «Главная задача — построить здание в Екатеринбурге для Уральской шахматной академии, сейчас мы находимся в арендованных помещениях. Проект заморожен с 2008 года
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