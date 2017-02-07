FIDE и шахматная федерация Югры подписали соглашение о проведение Олимпиады
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) и Федерации шахмат Югры подписали соглашение о подготовке и проведении в
Ханты-Мансийске Всемирной Олимпиады 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).
«В рамках соглашения начнется подготовка к главному мировому шахматному форуму, который пройдет в Ханты- Мансийске в 2020 году. Согласно нему, Федерации шахмат Югры были переданы полномочия исполнительной дирекции Олимпиады-2020», — говорится в сообщении
Всемирная шахматная Олимпиада уже проводилась в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter