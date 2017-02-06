Первоклассница из Воронежа представит Россию на ЧМ по шахматам среди школьников

Два ученика начальных классов из Воронежа представят Россию на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Румынии в апреле 2017 года. Путевку на соревнования первоклассница Олеся Власова получила благодаря победе на международном шахматном фестивале Moscow Open-2017. Девочка выступила в возрастной категории до 9 лет. За победу на ЧМ по шахматам среди школьников также поборется победитель Moscow Open-2017, второклассник из Воронежа Егор Яуров.

Олеся Власова стала лучшей среди девочек на Moscow Open-2017. Первоклассница из Воронежа набрала 8,5 из 9 очков. Егор Яуров в возрастной категории до 9 лет победил среди мальчиков, набрав 8 очков. Призеров Moscow Open-2017 наградили в Москве в субботу, 4 февраля. В турнире поучаствовали более 700 человек.

По словам папы Олеси Власовой Дмитрия Власова, победа в престижном ежегодном турнире дает право на участие в первенстве мира среди школьников в Румынии.

— Теперь будем готовиться к поездке на первенство мира среди школьников, которое состоится в румынском городе Яссы. Олеся учится в первом классе, но шахматы учебе не мешают, она все успевает. Мы сразу предупредили в школе, что дочь будет часто уезжать на соревнования. Перед поездкой учительница дает задания, которые Олеся делает в поездках, — рассказал Дмитрий Власов.

В 2015 году Олеся Власова выиграла на чемпионате Европы (проходил в Турции — РИА «Воронеж») по шахматам среди школьников в категории до 7 лет. В 2016 году на чемпионате Европы (проходил в Чехии — РИА «Воронеж») Олеся Власова стала второй, уступив москвичке Александре Шведовой.