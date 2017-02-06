Карякин: Морально я уже готов к реваншу против Карлсена

«Отчасти соглашусь. Звание чемпиона мира в классических шахматах престижнее, к нему готовишься полгода. И в этих условиях сложно кого-то чем-то удивить и сделать выдающиеся ходы. Команда Карлсена тоже изучала меня серьёзно, поэтому Магнус особо не попадался в ловушки, что и сделало матч немного скучным. Хотя внутренние интрига и напряжение были высоки. В быстрых шахматах формат другой, на ЧМ играет любой желающий внутри определённого рейтинга. Побеждает тот, кто набрал больше очков. И мы с Магнусом весь турнир лидировали. То он опережал меня немного, то я его. В итоге по дополнительным показателям я оказался выше.



Думаю, он выхолощен так же, как я. В Нидерландах он играл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он выступает в своей оптимальной форме, и можем сравнивать. Так вот в январе он предстал не в лучшей форме. Это было заметно по нашей личной встрече, где у меня на определённом этапе было больше преимуществ, но, к сожалению, я не дожал Магнуса. Мы оба не до конца восстановились. В общем, будем делать выводы.

Морально я уже готов к реваншу. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в Нью-Йорке, но чуть-чуть не хватило. Теперь всё в моих руках. Если в следующем году я так же хорошо сыграю турнир претендентов, то можно будет более предметно говорить о реванше. Сейчас важно улучшать свою игру и к мартовскому турниру претендентов подойти во всеоружии», — приводят слова Карякина «Известия».