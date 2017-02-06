Карякин: Морально я уже готов к реваншу против Карлсена
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал мнение специалистов, что его матчи с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на турнирах в Дохе (быстрые шахматы) и
Вейк-ан-Зее были зрелищнее большинства партий нью-йоркского матча за мировую шахматную корону.
«Отчасти соглашусь. Звание чемпиона мира в классических шахматах престижнее, к нему готовишься полгода. И в этих условиях сложно
Думаю, он выхолощен так же, как я. В Нидерландах он играл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он выступает в своей оптимальной форме, и можем сравнивать. Так вот в январе он предстал не в лучшей форме. Это было заметно по нашей личной встрече, где у меня на определённом этапе было больше преимуществ, но, к сожалению, я не дожал Магнуса. Мы оба не до конца восстановились. В общем, будем делать выводы.
Морально я уже готов к реваншу. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в
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