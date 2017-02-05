Организатор: Победителя шахматного турнира Moscow Open Гордиевского ждет большое будущее

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Церемония награждения победителей и закрытие фестиваля состоялись в воскресенье в здании Российского государственного социального университета. В мужском турнире второе место занял соотечественник Гордиевского Владислав Артемьев, третьим стал Борис Грачев. У женщин победу одержала россиянка Оксана Грицаева, серебряным призером турнира стала ее соотечественница Алина Кашлинская, третье место заняла еще одна россиянка Дина Беленькая.

«Второй год подряд в мужском турнире на финише в числе первых находится Гордиевский. В прошлом розыгрыше он уступил лишь по дополнительным коэффициентам, а в этот раз его победа была очень убедительной. Он интеллигентный, умный парень, вырос на наших глазах, продолжает прогрессировать, и его, уверен, ждет большое будущее», — отметил Ким.

«Нам очень важно, что мы делаем турнир на все более высоком уровне год от года, спасибо за это нашим партнерам и спонсорам. Это главный московский шахматный турнир, крупнейший фестиваль в Европе и нам очень помогает Департамент спорта и туризма, Дирекция спортивных и зрелищных программ, инвестиционный фонд Legacy Square capital, а также ректор РГСУ Наталья Починок. В соревновании приняли участие спортсмены из 31 страны, они узнали Москву, теперь они стали естественными послами России в своих странах просто потому, что здесь они получили массу положительных эмоций», — резюмировал собеседник ТАСС.