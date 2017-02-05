Гордиевский стал победителем шахматного турнира Moscow Open

Второе место занял его соотечественник Владислав Артемьев, в последнем туре обыгравший россиянина Максима Вавулина. Артемьев также набрал 7,5 балла, но уступил Гордиевскому по дополнительным показателям. Третье место занял Борис Грачев с 7 очками.

В женском турнире победу одержала Оксана Грицаева, набравшая 8,5 очка из 9 возможных. Серебряным призером турнира стала ее соотечественница Алина Кашлинская (7,5), третье место заняла еще одна россиянка Дина Беленькая, набравшая 7 баллов.

Партии фестиваля Moscow Open проходили в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open прошел в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составил 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тысяч.