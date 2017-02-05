Карякин: Бывает, я кому-то не отвечаю в соцсетях, но не потому что зазнался

«На родине я более узнаваемая персона, а особенно остро это чувствовалось после матча за первенство мира с Магнусом Карлсеном. В Нидерландах со мной приключилась одна забавная история. Сначала в одном из ресторанов ко мне подошли и попросили сфотографироваться, а потом я заметил, что ещё один человек пристально на меня смотрит. Он достал телефон, и в этот момент я подумал, что сейчас попросит сделать снимок на память, а молодой человек подходит и говорит: “Извините, а можно сфотографировать ваше блюдо?” Так что я рано обрадовался.



Безусловно, я открыт для общения, и в социальных сетях могу пообщаться, но не всегда получается ответить всем лично из-за большого количества сообщений. Бывает, я кому-то не отвечаю, но не потому что зазнался. Мне гораздо проще поддерживать диалог на шахматную тему, но готов подискутировать по любому стоящему поводу», — приводит слова Карякина RT на русском.