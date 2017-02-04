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4 февраля 2017, 23:22 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Гордиевский вышел в лидеры шахматного турнира Moscow Open перед последним туром

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Гордиевский обыграл соотечественника Савелия Голубова в восьмом туре международного шахматного фестиваля Moscow Open. Другой россиянин Борис Грачев сыграл вничью с соотечественником Владиславом Артемьевым.

В женском турнире впервые вничью сыграла единоличный лидер Оксана Грицаева, не сумевшая переиграть соотечественницу Алину Кашлинскую.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин перед заключительным туром лидирует Гордиевский, набравший 7 очков. У женщин единоличным лидером является Грицаева (7,5).

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тысяч.
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