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3 февраля 2017, 11:01 | Прочие: Шахматы, шашки | Sports.kz

Абдумалик признали самой красивой шахматисткой Евразии

Завершилось голосование за самую красивую шахматистку Евразии. Больше всех голосов (9136) набрала 17-летняя международный гроссмейстер Жансая Абдумалик из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершилось голосование за самую красивую шахматистку Евразии. Больше всех голосов (9136) набрала 17-летняя международный гроссмейстер <span class=error>Жансая</span> Абдумалик из Казахстана передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Второе место заняла международный мастер из Узбекистана 23-летняя Сарвиноз Курбонбоева (7848), на третьем — расположилась член национальной сборной Таджикистана 20-летняя Мутриба Хотами (653).

Во время проведения конкурса проходило онлайн — голосование на сайте Chess.pw. В нем участвовали шахматистки из восьми стран: Польши, Азербайджана, Индии, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Жансая Абдумалик свой первый титул завоевала в шесть лет, когда в 2006 году выиграла чемпионат Алматы по шахматам среди девочек до восьми лет. Позже, в восемь лет она стала чемпионкой мира среди детей и чемпионкой Азии. В 2013 году казахстанка была признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии до 20 лет. В 2016 году впервые в карьере одержала победу на чемпионате Казахстана среди женщин.

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