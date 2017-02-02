Американец Накамура одержал победу на шахматном турнире в Гибралтаре

По итогам десяти туров сразу три участника набрали по 8 баллов — испанец Давид Антон Гихарро, Накамура и китаец Юй Янъи. По дополнительным показателям в финал сразу отобрался Гихарро, а Накамура и Юй Янъи провели тай-брейк из четырех партий, который завершился победой американца 3−1. В финале, состоявшем из двух партий в быстрые шахматы, Накамура сперва сыграл с Гихарро вничью черными фигурами, а следом нанес поражение сопернику, играя белыми.

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь стала лучшей среди шахматисток. В сводной таблице она заняла 11-е место, набрав 7 баллов.

Лучшим среди россиян стал Максим Матлаков 15-е место (7 баллов). Далее расположились Никита Витюгов — 17-е место, Петр Свидлер — 21-е (оба по 7 баллов), Екатерина Лагно — 27-е, Валентина Гунина — 44-е (обе по 6,5), Михаил Антипов — 51-е, Сергей Григорьянц — 53-е, Дарья Пустовойтова — 68-е, Григорий Опарин — 69-е (все по 6) и Вадим Звягинцев — 79-е (5,5).