Лидеры шахматного турнира Moscow Open Грачев и Гордиевский сыграли вничью в шестом туре

Другой россиянин, Владислав Артемьев обыграл соотечественника Валерия Свиридова.

В женском турнире шестую победу подряд одержала россиянка Оксана Грицаева, обыгравшую ближайшую преследовательницу, украинцу Ольгу Бабий.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин после шести туров лидируют Гордиевский, Грачев и Артемьев, набравшие по 5,5 очка. У женщин единоличным лидером является Грицаева, в активе которой шесть очков.

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тысяч.