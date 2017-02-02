Сергей Карякин: Со спонсорами у меня очень хорошие отношения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сергей Карякин наконец-то завершил свой большой жизненный и шахматный отрезок. Участник матча за шахматную корону 17 октября улетел на последний сбор перед поединком с Магнусом Карлсеном в Майами, а два дня назад вернулся с турнира из голландского Вейк-ан-Зее. За это время у Сергея не было ни одного свободного дня. Если в жизни не было занятий шахматами или самих партий, то появлялись интервью, съемки в топовых телевизионных передачах или встречи с известными людьми. Карякин пробудет в Москве неделю, а потом уедет с семьей в заслуженный трехнедельный отпуск.

— Вы понимаете, что из сильного гроссмейстера первой десятки, известного преимущественно в шахматных кругах, вы стали одним из самых знаменитых спортсменов в России?

— Я по своей сути человек скромный. Такая постановка вопроса любому человеку приятна, но понимаю, что слава мимолетна и почивать на лаврах нельзя. Да, я выиграл престижнейший турнир — Кубок мира, да, одолел сильнейших шахматистов планеты на турнире претендентов, провел вничью классическую часть матча за корону с Карлсеном, потом победил на чемпионате мира по блицу. Но шахматы требуют постоянного внимания и упорных тренировок с грамотным распределением сил. После матча я чисто физически не мог заниматься, не проводил сборов, и сил в Вейк-ан-Зее на несколько партий не хватило. Были очень удачные отрезки, но были и провалы. А если ты хочешь все время быть наверху — их быть не должно. Потому моя главная цель — это победы, но по мере сил я буду служить и шахматам, как их посол. Мне гораздо тяжелее давать интервью и участвовать в шоу, чем сражаться с Карлсеном. Но я понимаю, что это часть работы и она необходима.

— Какие новости вас ждали в Москве?

— Первым делом пришло отличное известие от «Альпари» — одного из крупнейших международных форекс-дилеров. Мы снова продлеваем контракт еще на год. Я очень этому рад, так как «Альпари» — это мой первый личный и ключевой спонсор, который поверил в меня до того, как я достиг нынешнего пика популярности. И мне очень приятно, что они поверили в меня и в шахматы.

— Насколько рассчитан договор?

— Мы подписали соглашение сроком на один год. «Альпари» уже вместе со мной с 2012 года и надеюсь, что это сотрудничество продлится еще ни одно десятилетие.

— А есть еще компании, которые бы хотели сделать вас лицом своего бренда?

— Сейчас очень много предложений. Я уже могу озвучить, что на днях мы подпишем договор с самым престижным автомобильным брендом «Mercedes-Benz». Есть предложения от фирмы часов, модной одежды, смартфонов. А буквально вчера состоялся разговор с представителем очень крупной букмекерской компании, название которой я пока не могу озвучивать.

— У Карлсена более десяти личных спонсоров, такими темпами вы его перегоните.

— Я не против, но главное все-таки перегнать его в шахматном плане, а это сделать очень непросто. Сейчас нужно как следует отдохнуть с семьей, улететь далеко и насладиться морем, хорошо бы ничего не делать пару недель. А потом я сажусь на долгий тренировочный сбор. Нужно пополнять багаж. Начиная с апреля у меня будет безумный график: один турнир за другим. Так не успеешь оглянуться, как пролетит год и начнутся претендентские баталии.

— Вы собираетесь играть в Кубке мира, ведь это очень изнурительное соревнование, и главная его цель — отбор на кандидатский форум, в который вы уже итак попали?

— Конечно, планирую выступать. Во-первых, мне очень хочется защитить титул, никому еще не удавалось сделать это дважды. Во-вторых, помимо того, что это соревнование тяжелое, оно еще очень интересное. И я приложу все силы, чтобы опять в нем победить.

— Вчера вы были в Олимпийском комитете России…

— Да, там мне вручили «Серебряную лань». Получал ее впервые. И было очень приятно, что попал в компанию к знаменитым спортсменам, олимпийским чемпионам. Здесь была и Софья Великая, и Евгения Медведева и мой хороший товарищ Саша Лесун, и многие другие. Кстати, шахматист получил «Серебряную лань» впервые. А впереди у меня очень интересная встреча в «Доме книги» на Арбате. Там я увижу двух своих полных тезок: чемпиона мира по современному пятиборью и победителя ралли «Париж-Дакар». И если с пятиборцем мы уже общаемся много лет, то с гонщиком увидимся впервые. Думаю, что это будет забавно.

— Можно только представить, как вы устали…