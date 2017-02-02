Сергей Карякин: Со спонсорами у меня очень хорошие отношения
Вице-чемпион мира разрывается от бизнес-предложений и продолжает долгосрочное сотрудничество с «Альпари».
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Сергей Карякин
— Вы понимаете, что из сильного гроссмейстера первой десятки, известного преимущественно в шахматных кругах, вы стали одним из самых знаменитых спортсменов в России?
— Я по своей сути человек скромный. Такая постановка вопроса любому человеку приятна, но понимаю, что слава мимолетна и почивать на лаврах нельзя. Да, я выиграл престижнейший турнир — Кубок мира, да, одолел сильнейших шахматистов планеты на турнире претендентов, провел вничью классическую часть матча за корону с Карлсеном, потом победил на чемпионате мира по блицу. Но шахматы требуют постоянного внимания и упорных тренировок с грамотным распределением сил. После матча я чисто физически не мог заниматься, не проводил сборов, и сил в
— Какие новости вас ждали в Москве?
— Первым делом пришло отличное известие от «Альпари» — одного из крупнейших международных
— Насколько рассчитан договор?
— Мы подписали соглашение сроком на один год. «Альпари» уже вместе со мной с 2012 года и надеюсь, что это сотрудничество продлится еще ни одно десятилетие.
— А есть еще компании, которые бы хотели сделать вас лицом своего бренда?
— Сейчас очень много предложений. Я уже могу озвучить, что на днях мы подпишем договор с самым престижным автомобильным брендом «Mercedes-Benz». Есть предложения от фирмы часов, модной одежды, смартфонов. А буквально вчера состоялся разговор с представителем очень крупной букмекерской компании, название которой я пока не могу озвучивать.
— У Карлсена более десяти личных спонсоров, такими темпами вы его перегоните.
— Я не против, но главное
— Вы собираетесь играть в Кубке мира, ведь это очень изнурительное соревнование, и главная его цель — отбор на кандидатский форум, в который вы уже итак попали?
— Конечно, планирую выступать.
— Вчера вы были в Олимпийском комитете России…
— Да, там мне вручили «Серебряную лань». Получал ее впервые. И было очень приятно, что попал в компанию к знаменитым спортсменам, олимпийским чемпионам. Здесь была и Софья Великая, и Евгения Медведева и мой хороший товарищ Саша Лесун, и многие другие. Кстати, шахматист получил «Серебряную лань» впервые. А впереди у меня очень интересная встреча в «Доме книги» на Арбате. Там я увижу двух своих полных тезок: чемпиона мира по современному пятиборью и победителя ралли «Париж-Дакар». И если с пятиборцем мы уже общаемся много лет, то с гонщиком увидимся впервые. Думаю, что это будет забавно.
— Можно только представить, как вы устали…
— Безумно. Завтра ко мне приезжает «Первый канал». Будем снимать семейную передачу «Пока все дома». И после этого действительно надеюсь побыть со своими близкими. Слово «устал» даже
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