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1 февраля 2017, 8:00 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Матлаков сыграл вничью с Эдуаром на шахматном турнире в Гибралтаре

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Россиянин Максим Матлаков и француз Ромен Эдуар разошлись миром в поединке восьмого тура на шахматном турнире в Гибралтаре.

Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 46-м ходу. Матлаков играл белыми фигурами.

В других поединках россиянин Петр Свидлер черными разошелся миром с румыном Богданом-Даньелом Дяком, а Никита Витюгов — с украинкой Анной Музычук, в то время как Екатерина Лагно победила американца Мэттью Хермана, а Валентина Гунина — венгерку Тициа Гару.

После восьми туров у лучшего на турнире из россиян Матлакова стало шесть очков, 0,5 балла он уступает лидерам Давиду Антону (Испания), Максиму Вашье-Лаграву (Франция), Хикару Накамуре (США), Веселину Топалову (Болгария) и Юй Янъи (Китай).

Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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