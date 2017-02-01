Матлаков сыграл вничью с Эдуаром на шахматном турнире в Гибралтаре
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Россиянин Максим Матлаков и француз Ромен Эдуар разошлись миром в поединке восьмого тура на шахматном турнире в Гибралтаре.
Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 46-м ходу. Матлаков играл белыми фигурами.
В других поединках россиянин Петр Свидлер черными разошелся миром с румыном
После восьми туров у лучшего на турнире из россиян Матлакова стало шесть очков, 0,5 балла он уступает лидерам Давиду Антону (Испания), Максиму
Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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