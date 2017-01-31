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Крамника (2811 баллов) с третьей позиции рейтинга потеснил американец Уэсли Со (2822), одержавший в январе победу на крупном шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Карякин (2783) по его итогам разделил 6−7-е места с украинцем Павлом Эльяновым.

Лидирует в рейтинге действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2838), на второй позиции расположился Фабиано Каруана (2827) из США.

В женском рейтинге изменений в первой десятке не произошло. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2651), лучшая из россиянок Александра Костенюк — 5-я (2549).