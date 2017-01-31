Крамник опустился на 4-е место в рейтинге FIDE по итогам января, Карякин — на 9-е
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Россиянин Владимир Крамник опустился с 3-го на 4-е место рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованного по итогам января на официальном сайте организации, другой российский гроссмейстер Сергей Карякин с 8-й строчки опустился на 9-ю.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Крамника (2811 баллов) с третьей позиции рейтинга потеснил американец Уэсли Со (2822), одержавший в январе победу на крупном шахматном турнире в голландском
Лидирует в рейтинге действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2838), на второй позиции расположился Фабиано Каруана (2827) из США.
В женском рейтинге изменений в первой десятке не произошло. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2651), лучшая из россиянок Александра Костенюк — 5-я (2549).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter