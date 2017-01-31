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31 января 2017, 14:09 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Крамник опустился на 4-е место в рейтинге FIDE по итогам января, Карякин — на 9-е

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Россиянин Владимир Крамник опустился с 3-го на 4-е место рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованного по итогам января на официальном сайте организации, другой российский гроссмейстер Сергей Карякин с 8-й строчки опустился на 9-ю.

Россиянин Владимир <span class=error>Крамник</span> опустился с 3-го на 4-е место рейтинга Международной шахматной федерации (<span class=error>FIDE</span>) опубликованного по итогам января на официальном сайте организации другой российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> с 8-й строчки опустился на 9-ю. Увеличить
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Крамника (2811 баллов) с третьей позиции рейтинга потеснил американец Уэсли Со (2822), одержавший в январе победу на крупном шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Карякин (2783) по его итогам разделил 6−7-е места с украинцем Павлом Эльяновым.

Лидирует в рейтинге действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2838), на второй позиции расположился Фабиано Каруана (2827) из США.

В женском рейтинге изменений в первой десятке не произошло. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2651), лучшая из россиянок Александра Костенюк — 5-я (2549).
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