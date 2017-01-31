Витюгов победил Гунину на шахматном турнире в Гибралтаре

Шахматы после нескольких лет относительного забвения вновь завладели высокой популярностью. Во многом этому способствовал осенний матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, которые в воскресенье разошлись ничьей в заключительном туре супертурнира в Вейк-ан-Зее. О том, как развивались шахматы и что с ними происходит сегодня — в материале «Газеты.Ru».