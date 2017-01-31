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31 января 2017, 10:00 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Витюгов победил Гунину на шахматном турнире в Гибралтаре

В Гибралтаре продолжается традиционный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival.

В седьмом туре россиянин Никита Витюгов обыграл свою соотечественницу Валентину Гунину. Вадим Звягинцев оказался сильнее немца Даниэля Фридмана.

Пётр Свидлер сыграл вничью с англичанином Найджелом Шортом, Григорий Опарин — с американкой Анной Затонских.

Михаил Антипов победил немца Матиаса Вомачку, Максим Матлаков — француза Максима Лагарда, Сергей Григорьянц — индийца Шиву Махадевана, Марк Глуховский — англичанина Алана Байрона, Дарья Пустовойтова — итальянку Дамию Анжело. Екатерина Лагно уступила американцу Фабиано Каруане.
Лидируют Хикару Накамура, Давид Антон Гихарро, Максим Вашье-Лаграв и Юй Янъи, набравшие по 6 очков.

Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля.
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Люди по всей планете вновь играют в шахматы

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