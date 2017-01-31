Витюгов победил Гунину на шахматном турнире в Гибралтаре
В Гибралтаре продолжается традиционный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival.
В седьмом туре россиянин Никита Витюгов обыграл свою соотечественницу Валентину Гунину. Вадим Звягинцев оказался сильнее немца Даниэля Фридмана.
Пётр Свидлер сыграл вничью с англичанином Найджелом Шортом, Григорий Опарин — с американкой Анной Затонских.
Михаил Антипов победил немца Матиаса Вомачку, Максим Матлаков — француза Максима Лагарда, Сергей Григорьянц — индийца Шиву Махадевана, Марк Глуховский — англичанина Алана Байрона, Дарья Пустовойтова — итальянку Дамию Анжело. Екатерина Лагно уступила американцу Фабиано Каруане.
Лидируют Хикару Накамура, Давид Антон Гихарро, Максим
Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter