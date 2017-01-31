Люди по всей планете вновь играют в шахматы

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Эпоха становления.

Когда возникли шахматы.

Шахматы — древнейший вид спорта из ныне существующих. Между их изобретением и финишировавшим в воскресенье супертурниром в Вейк-ан-Зее — исторический пласт в полторы тысячи лет. Родиной игры считается Индия, откуда она в VI веке попала в арабский мир.

Доподлинно установлено, что в античной цивилизации шахматы еще не существовали. Поэтому ланиста Батиат, восседающий за доской с гладиатором Спартаком в последней экранизации знаменитого сюжета о восстании рабов — не более чем фантазии авторов, недобросовестно отнесшихся к истории. Равно как и другие появления шахмат в повествованиях о той эпохе, будь они применимы к Юлию Цезарю или прочим культовым персонам древнего мира.

В раннем средневековье шахматы пришли в Юго-Восточную Азию, чуть позже на Русь и в Европу. Ввиду низкой коммуникации между народами правила игры существенно различались в разных регионах планеты. Конкретная система регламентов сформировалась уже в Новое время.

Причем до этого шахматам пришлось пережить гонения со стороны христианской церкви, которая вполне привычный для нас сегодня вид спорта приравнивала к азартным играм.

Некоторые влиятельные клирики в своих постулатах запрещали владеть шахматами и прикасаться к ним.

У нас до какого-то момента шахматы считали «бесовской забавой», а пойманный за игрой священнослужитель неизбежно лишался сана. По иронии, наибольшей популярности и, как следствие, распространения соперничество за доской приобрело именно среди духовенства.

Отдельные матчи, которым было суждено войти в летопись развития шахмат, игрались на Западе с XVI века. Примерно тогда же наметились контуры будущих клубов и организаций, объединяющих любителей игры. Настоящий бум шахматы пережили в середине XIX столетия, когда во многих странах на регулярной основе начала издаваться специализированная литература, была создана четкая структура национальных состязаний. Дело быстро дошло и до международных турниров.

На самый первый, в Лондоне в 1851 году, в числе лучших мастеров Европы были приглашены сразу три представителя Российской Империи — Александр Петров, Илья Шумов и Карл Яниш.

И пусть они по разным причинам не смогли прибыть к стартовым партиям, сам факт приглашения наглядно свидетельствует об уровне и зарубежном признании отечественных шахмат. Разумеется, тогдашние игроки не были профессионалами в современном значении. Но эти люди оставили богатое наследие, многие их труды стали основополагающими для преемников.

«Наш вид спорта родился в Индии как военная игра, где использовали доску и зернышки, которые заменяли фигуры, — рассказывает известный гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин «Газете.Ru». — Затем путем торговли с арабами шахматы стали распространяться по всему континенту. А к нам они пришли из Византии.

На известной картине «Иван Грозный убивает своего сына» мы видим шахматные фигуры. Могу сказать, что российская элита всегда была очарована этой игрой: от царской семьи до Александра Пушкина.

Долгое время шахматы считались королевской игрой. Только в XVIII веке, с началом промышленного переворота и развитием печати они стали доступны всем слоям общества. О шахматах писали в газетах, люди интересовались партиями, ходами, комбинациями. И происходило это повсеместно.

Сейчас они, благодаря интернету, буквально захватили весь мир: практически в каждом смартфоне есть шахматная программа. Развиваются технологии, а с ними развивается и игра.

Благосклонность большевиков.

К началу XX века русская шахматная школа являлась одной из сильнейших в мире. Ее самый яркий представитель Михаил Чигорин был первым нашим шахматистом, сыгравшим в матче на первенство мира. В 1889 и 1892 годах он уступил в Гаване первому официальному чемпиону планеты, осевшему в США выходцу из Австрии Вильгельму Стейницу.

Кстати, именем Чигорина назван символический клуб, в который входят шахматисты, выигравшие хотя бы одну партию с классическим контролем времени на официальном турнире у действующего чемпиона мира. Сегодня в объединении 105 членов: последним на днях вступил венгр Рихард Раппорт, одолевший в Вейк-ан-Зее Магнуса Карлсена. Предыдущий членский билет «выписан» на имя россиянина Сергея Карякина, который в конце прошлого года выиграл одну партию у того же норвежца в матче за шахматную корону в Нью-Йорке.

Феномен популярности шахмат в гражданском обществе не только в редкой доступности игры, но еще и в том, что почти каждая эпоха имела своего супергероя и грандиозное противостояние.

Стейниц «зарубался» с Чигориным и затем с Эммануилом Ласкером из Германии, вынужденно выступавший под флагом Франции Александр Алехин бурно соперничал с кубинцем Хосе Раулем Капабланкой и голландцем Максом Эйве. У Михаила Ботвинника был Михаил Таль, у Роберта Фишера — Борис Спасский, у Анатолия Карпова — Гарри Каспаров (или у Каспарова — Карпов).

Наконец, в наши дни вроде бы наметилась острая конкуренция между Карлсеном и Карякиным. В заключительный день Вейка россиянин вновь не уступил маститому оппоненту.

Поступательный прогресс шахматного движения увяз в Первой мировой войне, когда недавние соперники оказались по разные стороны баррикад. Но если в Европе еще долго не могли вытащить игру из кризиса, то в России шахматы неожиданно получили мощнейший импульс к развитию. Ими всерьез заинтересовались большевики. Пожалуй, шахматы — то немногое, что новая советская власть с удовольствием переняла от царского периода. И многократно преумножила.

Как известно, на международной арене не очень-то спешили признавать легитимность руководителей РСФСР. Вплоть до Генуэзской конференции у большевиков почти не было контактов на высшем уровне. В этих условиях вспомнили о шахматах, которые было решено использовать в качестве эффективного средства коммуникации с внешним миром. Шахматы оказались очень интересны власти, в ее верхних эшелонах нашлось сразу несколько фанатов игры.

Главный из них — видный революционер, Верховный главнокомандующий армии после октябрьского переворота Николай Крыленко возглавил шахматное общество страны, инициировал проведение в Москве серии международных турниров, основал и лично редактировал ведущий шахматный журнал «64».

При участии Крыленко по всей стране была создана разветвленная сеть шахматных клубов, аналогов которой не было больше нигде в мире. Им выделяли лучшие помещения, обеспечивали хорошее финансирование. Развитие шахмат официально вошло в государственную программу, что предоставляло отечественных игрокам гораздо более широкие возможности, нежели их коллегам из-за рубежа. СССР оставался единственной страной, серьезно культивировавшей детские шахматы.

Одновременно с этими процессами появились люди, которые могли и хотели заниматься шахматами профессионально (при том, что формально в СССР профессионального спорта не существовало). В отличие от западных держав, где в шахматы зачастую приходили те, кто не смог реализовать себя в иных сферах деятельности, здесь они были реальным социальным лифтом и неплохой возможностью решить материальные проблемы.

Ну и, конечно, шахматы имели колоссальное пропагандистское значение. В 1925 году режиссеры Всеволод Пудовкин и Николай Шпиковский даже выпустили фильм «Шахматная горячка», повествующий о беспрецедентном увлечении шахматами москвичей в дни первого международного турнира в столице.

Любопытно, что выиграл соревнования Ефим Боголюбов, обошедший в итоговой таблице и действовавшего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку, и бывшего — Ласкера.

Уже в следующем году он эмигрировал в Германию, лишился звания чемпиона СССР и советского гражданства. Бегство Боголюбова стало первым в череде резонансных скандалов с участием отечественных шахматистов, следовавших вплоть до конца XX века.

Годы спустя он дважды неудачно сражался с другим вынужденным переселенцем Алехиным за титул чемпиона мира. Величайший парадокс российской истории: два наших выдающихся шахматиста представляли в этих матчах соответственно Германию и Францию. Впоследствии Боголюбов вступил в НСДАП, но все равно был поражен в правах как неариец и не мог участвовать во многих турнирах….

Советская доминация.

После Второй мировой войны чемпионский трон захватили и три с половиной десятилетия удерживали советские гроссмейстеры: Ботвинник, Василий Смыслов, Таль, Тигран Петросян, Спасский. Взошли плоды преобразований, начатых еще Крыленко. Лишь в 1972 году Фишер, обыграв Спасского, стал единственным после войны и четвертым в XX веке обладателем высшего звания нероссийского происхождения. Впрочем, обладавший тяжелым характером американец не смог владеть им долго, вскоре отказался от поединка с Карповым и был лишен статуса.

1980-е, как известно, наверное, любому, ознаменовались одной из величайших баталий в истории вида спорта, в которой Карпов, имевший всеобъемлющую поддержку власти, бился с «несистемным» Гарри Каспаровым. Их многоступенчатая дуэль растянулась в итоге на пять матчей и в целом сложилась в пользу Каспарова.

Смещение вектора на Запад и Восток.

Именно тогда, в последнее десятилетие советской власти, отлаженная модель финансирования шахмат стала расстраиваться и вскоре развалилась. Еще в конце 1970-х приоритет в выделении средств перешел от интеллектуального спорта к физическому, что во многом было обусловлено подготовкой московской Олимпиады-1980.

Как следствие, на первый план вышли мастера из стран, традиционно пребывавших на задворках большой игры. Отечественные же шахматы, если не считать Каспарова, оказались в трудном положении.

Одновременно с ликвидацией послевоенного устройства Европы закатилась слава очень сильных югославской и чехословацкой шахматных школ, подаривших миру таких звезд, как Браслав Рабар, Светозар Глигорич, Саломон Флор, Ричард Рети, Карел Опоченский и многие другие.

«Большевики принимали образовательные программы для городов сел и деревень, и шахматы были неотъемлемой частью этой самой программы, — рассказывает Смагин. — А в Германии в то время расцвел капитализм и шахматы ушли на задний план. Сейчас там весь упор идет на футбол.

По другому пути развития пошел Иран, где сейчас настоящий бум: это видно и по детским, и по юношеским турнирам. Игра стало элементом государственной политики.

А в Австрии и Германии такой поддержки со стороны правительства нет. Хотя на любительском уровне шахматы везде пользуются популярностью.

Во второй половине XX века шахматисты из несоциалистических стран блистали нечасто. А Самуэль Решевский из США и Фишер были лишь исключением из правила.

Напротив, сегодняшние шахматы в национальном плане пестры как никогда. Чтобы лучше всего понять текущую ситуацию, достаточно проанализировать состав участников январских турниров в Вейк-ан-Зее и Гибралтаре, где собрались практически все сильнейшие гроссмейстеры.

Характерная тенденция дня сегодняшнего — приобретающее черты грядущей гегемонии представительство Китая и Индии. И там, и там шахматы под свою опеку взяло государство — примерно по тем же причинам, что и СССР век назад. В итоге на двух означенных турнирах играют сразу пять индийцев — и это еще без 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда. У китайцев тем временем подрастает 17-летний суперталант И Вэй, который в Вейке красиво обыграл Карякина. Не забудем и то, что действующей чемпионкой мира является китаянка Хоу Ифань.

Второй набирающий небывалую силу лагерь — шахматисты США. Причем это не коренные американцы, а дети эмигрантов или уроженцы других стран. Так, третий номер январского рейтинга ФИДЕ Фабиано Каруана имеет итальянское происхождение, триумфатор Вейка и № 2 Уэсли Со — выходец с Филиппинских островов, а Хикару Накамура, соответственно, из Японии.

Вообще импорт шахматных мозгов в этой стране поставлен на поток. Скажем, из 12 участников чемпионата США-2016 лишь один, Сэмюэль Шенкленд, является американцем по месту рождения и происхождению. Зато сразу пять шахматистов (Александр Онищук, Гата Камский, Александр Лендерман, Варужан Акопян, Александр Шабалов) перебрались за океан из СССР или стран постсоветского пространства.

«Здесь все элементарно. Несмотря на то что в Америке программа шахмат в школе очень развита, там действует следующий принцип: если ты умный — зарабатывай деньги, — объясняет Смагин. — Так что, окончив школу, дети ориентируются на профессии, дающие больший доход. Если бы в матчах на первенство мира разыгрывался не миллион, а сто миллионов долларов, как в боксе, глядишь, и интерес бы был в разы выше. Тогда бы люди не сидели в душных офисах, а разыгрывали комбинации на доске.

В Штатах все просто: если ты известен — тебе и внимание, и рекламные контракты. Фишеру все это было безразлично: ему предлагали баснословные суммы, но он отвернулся. Вот интерес и упал, как к шахматам, так и к самим шахматистам.

Детские программы идут хорошо во Франции, Испании, Словении. Там шахматисты появляются, но позиция такая: для детей — это хорошее занятие, а на профессиональном уровне — не очень.

В России сейчас наметился перспективный сплав нескольких поколений. Еще активны и соревнуются начинавшие заниматься в СССР Владимир Крамник, Александр Грищук, Петр Свидлер, Александр Морозевич, в самом расцвете Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин.

Эпоха возрождения.

Смутные времена.

В 1993 году конфликт тогдашнего чемпиона Каспарова и президента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса достиг высшей точки, и матч на первенство мира между российским шахматистом и британцем Найджелом Шортом оказался под угрозой срыва. В итоге матч все же был проведен, но под эгидой не ФИДЕ, а Профессиональной шахматной ассоциации (ПША), созданной Каспаровым и его последователями.

ФИДЕ, не согласная с таким поворотом событий, объявила о лишении Каспарова титула чемпиона мира и провела свой поединок между Анатолием Карповым и голландцем Яном Тимманом, в котором первенствовал российский гроссмейстер. Таким образом, в шахматном мире возникло два чемпиона по двум версиям.

Достаточно быстро ПША потеряла спонсоров и распалась, но Каспаров, имея колоссальное влияние в шахматном мире, не собирался возвращаться в федерацию и продолжал называть себя истинным чемпионом. Патовая ситуация сохранялась очень долго. В 2000 году состоялся матч между Каспаровым и Владимиром Крамником, который неожиданно выиграл молодой российский шахматист. Так как ПША уже перестала существовать, то Крамника стали считать чемпионом мира по классической версии.

Антикризисные меры.

В 1995 году ФИДЕ провела выборы президента организации, которые выиграл Кирсан Илюмжинов, до сих пор занимающий этот пост. Он сразу заявил о большом количестве реформ и новых идей. В результате одной из них изменился формат проведения чемпионата мира.

В 1996 году федерация отказалась от матча за титул в пользу нокаут-турнира, в котором чемпион должен был играть наравне со всеми претендентами. Это не устроило Карпова, и он уклонился от участия. В 1999 году был проведен турнир, победителем которого вышел россиянин Александр Халифман.

Мировая шахматная общественность была крайне недовольна нововведениями, что сыграло на руку Каспарову, которого большинство продолжало считать истинным чемпионом. ФИДЕ, в свою очередь, продолжала все больше бить по престижу игры.

В разное время официальными чемпионами мира становились украинец Руслан Пономарев, Ананд и Рустам Касымджанов из Узбекистана. Никто из них не удерживал титул более двух лет по причине большого элемента случайности, присутствующего в соревнованиях подобного рода. Ценность и престиж титула упали.

Трудности воссоединения.

И только в 2006 году была достигнута договоренность о проведении объединительного матча между Крамником и чемпионом по версии ФИДЕ болгарином Веселином Топаловым. Победу одержал россиянин, ставший абсолютным чемпионом. Казалось, все встало на свои места, но ФИДЕ вернула монополию на проведение чемпионата мира и организовала круговой турнир, который прошел в 2007 году. Наряду с Крамником в соревновании приняли участие еще семь гроссмейстеров. Победителем и новым чемпионом мира стал Ананд.

Учитывая историю развития шахмат и уважение, которым пользуется игра, репутация и общественное мнение имеют большое значение, поэтому внушительная часть шахматного мира продолжала считать Крамника чемпионом.

2008 год можно по праву считать новой точкой отсчета в истории игры. ФИДЕ, наконец, отказалась от экспериментов и вернула классический формат матча на первенство мира. Однако организации пришлось считаться с современными реалиями и, понимая, что 24 партии — это слишком много, ФИДЕ решила сократить их количество до 12.

Вторым изменением стало определение чемпиона в случае ничейного результата после положенного количества партий.

Если раньше ничейный результат оценивался в пользу обладателя титула, то теперь играется тай-брейк, победитель которого объявляется чемпионом.

Такое решение устроило шахматный мир, и в 2008 году состоялось классическое противостояние Крамника и Ананда, в котором победу одержал индийский гроссмейстер.

Мировая экспансия.

Последние десять лет деятельности Илюмжинова на посту президента ФИДЕ стали самыми плодотворными. Успешно объединив всех шахматистов под эгидой организации, он начал целенаправленно заниматься популяризацией игры в мире.

Помощник президента ФИДЕ Берик Балгабаев в интервью «Газете.Ru» отметил расширение географии шахмат и их возросшую популярность.

«Если брать мировой масштаб, то шахматы сейчас сделали огромный шаг вперед, — говорит Балгабаев. — Конечно, они стали гораздо более популярными в мире, чем это было в советский период. Об этом просто можно судить по итогам результатов чемпионатов мира среди детей, если взять последние десять лет.

Посмотрите, какие страны представляют призеры. Там Вьетнам, Польша, Индия, США, Греция, Турция, Китай и многие другие. С точки зрения массовости шахматы сейчас стали глобальным видом спорта. ФИДЕ насчитывает 188 национальных членов. Это федерация-тяжеловес, она является крупнейшей федерацией по неолимпийским видам спорта.

Появление нового героя.

Рост популярности любого вида спорта нельзя рассматривать в отрыве от личностей и современных технологий. Появление на шахматном олимпе Карлсена оказало огромное влияние на медийность игры. За его развитием следили еще с совсем юного возраста, когда в 13 лет он стал гроссмейстером. Норвежец семимильными шагами приближался к вершине и в 2013 году стал чемпионом мира, обыграв Ананда.

Карлсен принял непосредственное участие в возвращении шахматам былого престижа. Для этого он использовал не только традиционные методы, но и современные технологии. Мобильное приложение Play Magnus пользуется огромной популярностью и привлекает все больше людей к игре.

На фоне бурного развития шахмат во всем мире в России их популярность долгое время была на низком уровне. После того как Ананд победил Крамника, в 2010 году индиец защищал свой титул в матче против болгарина Топалова. Впервые с 1921 года за корону не боролся русский, советский или российский шахматист. Как следствие, интерес к игре в стране, обладающей богатейшими шахматными традициями, упал.

«Почти вся современная шахматная теория — это советские учебники и книги, — говорит Смагин. — Дебюты, аналитика, беллетристика — все это наше. Ботвинник задал такую планку, которую вряд ли кому-то по силу взять».

Русское чудо.

Ренессанс шахмат в России случился благодаря Карякину. В феврале 2016 года он выиграл турнир претендентов и добился права оспорить титул чемпиона мира у Карлсена. Ноябрьский матч на первенство мира имел феноменальный успех в России. Впервые за восемь лет наша страна получила возможность вернуть шахматную корону.

Особо стоит отметить беспрецедентное освещение противостояния в СМИ. Партии транслировались на телевидении целиком и в прямом эфире, большое количество интернет-изданий посвятило матчу очень много места и времени.

Карякин уступил норвежцу на тай-брейке, и титул чемпиона мира по шахматам не вернулся в Россию, но упорство и несгибаемый характер, которые продемонстрировал российский гроссмейстер, завоевали любовь болельщиков.

На встрече Карякина в аэропорту присутствовало огромное количество журналистов, включая представителей центральных телеканалов. Шахматист принял участие во многих передачах, дал бесчисленное множество интервью и до сих продолжает привлекать к себе внимание выступлениями на международных турнирах.

И еще одна причина возросшей популярности шахмат не только в России, но и в мире, заключается в их доступности, благодаря интернету. Сейчас можно узнать подробную информацию о любом, даже региональном турнире. А организаторы престижных международных форумов устраивают видеотрансляции с комментариями гроссмейстеров высочайшего уровня. Об этом упомянул Балгабаев.

«Во времена СССР не было интернета, не было свободы доступа к источникам информации. На страницах газет печаталась запись партий, а читать больше было нечего. Но люди все равно это обсуждали. Раз внимание к матчу Карякина с Карлсеном было беспрецедентным, то можно вполне объективно судить — популярны шахматы сейчас или нет», — рассказывает помощник президента ФИДЕ.