Россиянин Витюгов обыграл соотечественницу Гунину на шахматном турнире в Гибралтаре

Партия между Витюговым и Гуниной, в которой он играл белыми, завершилась его победой на 56-м ходу. Другой россиянин Вадим Звягинцев, также играя белыми, после 41-го хода победил немца Даниэля Фридмана.

Петр Свидлер в седьмом туре сыграл вничью с англичанином Нигелем Шортом, Григорий Опарин разошелся миром с американкой Анной Затонских, Михаил Антипов переиграл немца Матиаса Вомачку, Максим Матлаков обыграл француза Максима Лагарда, Сергей Григорьянц одолел индийца Шиву Махадевана, Марк Глуховский победил англичанина Алана Байрона.

Также Дарья Пустовойтова переиграла итальянку Дамию Анжело, а Екатерина Лагно уступила американцу Фабиано Каруане.

Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.