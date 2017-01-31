Шахматная столица переместилась в Гибралтар
На шахматном турнире в Гибралтаре американец Хикару Накамура и француз Максим
Вашье-Лаграв вышли в лидеры после седьмого тура, а второй номер мирового рейтинга Фабиано Каруана в случае неудачного выступления может потерять свою позицию. На старте проходящего международного турнира Moscow Open вьетнамец Туан Мин Чан пока успешно сдерживает натиск российских шахматистов, включая перспективного 18-летнего Владислава Артемьева.
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Чуть позже стартовал крупный турнир в Гибралтаре, где также приняли участие несколько игроков из первой десятки мирового рейтинга: американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура и француз Максим
Помимо лидеров мирового рейтинга в турнире принимают участие заслуженные ветераны шахмат: украинец Василий Иванчук, американец Гата Камский и британец Найджел Шорт, еще в в далеком 1993 году оспаривавший шахматную корону у Гарри Каспарова. Стремительно расширяющуюся географию шахмат подтверждают и промежуточные результаты после семи туров.
Первый результат делят четыре шахматиста: Накамура,
Американец удерживает лидерство по дополнительным показателям. Стоит отметить и тот факт, что одни из самых возрастных участников, 45-летний Майкл Адамс и 51-летний Шорт, отстают от лидеров всего на
Шорт может похвастать победой в шестом туре белыми над Каруаной, ведущим борьбу за второе место в рейтинге со своим соотечественником Со.
В декабре прошлого года в Дохе 47-летний Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам, где на партию дается десять минут каждому игроку и за каждый ход прибавляется еще десять секунд. Общепризнанно, что с возрастом скорость мышления несколько падает, и ветераны проявляют себя лучше в партиях с классическим контролем времени, однако Иванчук продемонстрировал, что на пятом десятке лет еще способен обыгрывать сильнейших шахматистов мира, включая самого чемпиона мира, который был вынужден признать поражении в поединке с украинцем.
В турнире также принимают участие и женщины. Лучшая среди них — болгарка Антоанета Стефанова, которая занимает 14-е место с отставанием от лидеров на
Официальный рейтинг ФИДЕ обновляется раз в месяц, поэтому до конца гибралтарского турнира изменений не произойдет, однако в предварительной табели о рангах, который пересчитывается в режиме реального времени, уже видны очертания будущего официального списка сильнейших гроссмейстеров мира.
Победивший в
У последнего еще есть три партии, чтобы сохранить вторую строчку при официальном пересчете. В седьмом туре ему противостояла российская шахматистка Катерина Лагно, и американец сумел переиграть соперницу белыми. Лагно занимает 62-е место за три тура до конца соревнований.
Максим Матлаков — лучший из российских шахматистов в Гибралтаре.
Он занимает 11-е место и отстает от лидеров всего на полбалла. А на одно очко отстают еще два россиянина — Никита Витюгов и Петр Свидлер.
В это же время проходит еще один интересный турнир Moscow Open. В нем принимает участие 221 шахматист, причем более половины из них — россияне. Однако после трех игровых дней лидерство по дополнительным показателям захватил представитель Вьетнама Туан Мин Чан. Также три очка имеют в своем активе пять российских и один украинский шахматист.
Особое внимание следует обратить на 18-летнего Владислава Артемьева, который отстает от лидера на
Юный шахматист стал гроссмейстером в 16 лет и уже добился прогресса и вошел в первую сотню мирового рейтинга, в котором занимает сейчас 99-ю позицию. В московском турнире он считается одним из главных фаворитов.
Несмотря на то, что зрительский интерес к шахматам сильно возрос только после матча на первенство мира между Карякиным и Карлсеном, развитие вида спорта в стране не сбавляло оборотов. На данный момент Россия имеет самое большое представительство в сотне лучших шахматистов мира — 23 гроссмейстера. И есть все основания полагать, что в дальнейшем на волне успеха Карякина количество профессиональных шахматистов в стране возрастет.
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