Шахматная столица переместилась в Гибралтар

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Начало сезона выдалось насыщенным для лучших шахматистов мира. В воскресенье завершился супертурнир в голландском Вейк-ан-Зее, победу в котором одержал американец Уэсли Со. В соревнованиях принял участие ряд сильнейших гроссмейстеров планеты, включая недавних соперников по матчу на первенство мира — Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.

Чуть позже стартовал крупный турнир в Гибралтаре, где также приняли участие несколько игроков из первой десятки мирового рейтинга: американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв. В отличие от Вейка, где было всего 14 соискателей на главный приз, в самой южной точке Европы соревнуются сразу 255 шахматистов, которые играют в десять турах по швейцарской системе.

Помимо лидеров мирового рейтинга в турнире принимают участие заслуженные ветераны шахмат: украинец Василий Иванчук, американец Гата Камский и британец Найджел Шорт, еще в в далеком 1993 году оспаривавший шахматную корону у Гарри Каспарова. Стремительно расширяющуюся географию шахмат подтверждают и промежуточные результаты после семи туров.

Первый результат делят четыре шахматиста: Накамура, Вашье-Лаграв, китаец Ю Янги, испанец Давид Гихарро.

Американец удерживает лидерство по дополнительным показателям. Стоит отметить и тот факт, что одни из самых возрастных участников, 45-летний Майкл Адамс и 51-летний Шорт, отстают от лидеров всего на пол-очка. Адамс в текущем рейтинге поднялся на высокое 12-е место, благодаря успешному выступлению в Гибралтаре. Пока с первых полос не сходят имена новых шахматных героев, ветераны все еще готовы дать бой молодежи.

Шорт может похвастать победой в шестом туре белыми над Каруаной, ведущим борьбу за второе место в рейтинге со своим соотечественником Со.

В декабре прошлого года в Дохе 47-летний Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам, где на партию дается десять минут каждому игроку и за каждый ход прибавляется еще десять секунд. Общепризнанно, что с возрастом скорость мышления несколько падает, и ветераны проявляют себя лучше в партиях с классическим контролем времени, однако Иванчук продемонстрировал, что на пятом десятке лет еще способен обыгрывать сильнейших шахматистов мира, включая самого чемпиона мира, который был вынужден признать поражении в поединке с украинцем.

В турнире также принимают участие и женщины. Лучшая среди них — болгарка Антоанета Стефанова, которая занимает 14-е место с отставанием от лидеров на пол-очка. Чемпионка мира китаянка Хоу Ифань располагается на 22-й позиции.

Официальный рейтинг ФИДЕ обновляется раз в месяц, поэтому до конца гибралтарского турнира изменений не произойдет, однако в предварительной табели о рангах, который пересчитывается в режиме реального времени, уже видны очертания будущего официального списка сильнейших гроссмейстеров мира.

Победивший в Вейк-ан-Зее Со на данный момент обошел в борьбе за второе место Каруану на 3,7 балла.

У последнего еще есть три партии, чтобы сохранить вторую строчку при официальном пересчете. В седьмом туре ему противостояла российская шахматистка Катерина Лагно, и американец сумел переиграть соперницу белыми. Лагно занимает 62-е место за три тура до конца соревнований.

Максим Матлаков — лучший из российских шахматистов в Гибралтаре.

Он занимает 11-е место и отстает от лидеров всего на полбалла. А на одно очко отстают еще два россиянина — Никита Витюгов и Петр Свидлер.

В это же время проходит еще один интересный турнир Moscow Open. В нем принимает участие 221 шахматист, причем более половины из них — россияне. Однако после трех игровых дней лидерство по дополнительным показателям захватил представитель Вьетнама Туан Мин Чан. Также три очка имеют в своем активе пять российских и один украинский шахматист.

Особое внимание следует обратить на 18-летнего Владислава Артемьева, который отстает от лидера на пол-очка.

Юный шахматист стал гроссмейстером в 16 лет и уже добился прогресса и вошел в первую сотню мирового рейтинга, в котором занимает сейчас 99-ю позицию. В московском турнире он считается одним из главных фаворитов.

Несмотря на то, что зрительский интерес к шахматам сильно возрос только после матча на первенство мира между Карякиным и Карлсеном, развитие вида спорта в стране не сбавляло оборотов. На данный момент Россия имеет самое большое представительство в сотне лучших шахматистов мира — 23 гроссмейстера. И есть все основания полагать, что в дальнейшем на волне успеха Карякина количество профессиональных шахматистов в стране возрастет.