Камский и Горячкина одержали победы в третьем туре шахматного турнира Moscow Open
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Фавориты шахматного фестиваля Moscow Open американец Гата Камский и россиянка Александра Горячкина выиграли партии третьего тура международного турнира.
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Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).
Камский (рейтинг 2666) обыграл немца Игоря Глека (2374). Горячкина (2466) была сильнее в партии с соотечественницей Татьяной Кличковой (2260). После трех туров в активе Камского 2,5 балла, на счету Горячкиной три балла.
Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тысяч.
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