Илюмжинов: Спасский является патриотом России и примером для подражания

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Десятый чемпион мира по шахматам Спасский в понедельник празднует 80-летний юбилей.

«Борис Васильевич очень человечный. Он патриот России, предан шахматам и просто настоящий пример для подражания, — сказал Илюмжинов. — Спасский — выдающийся гроссмейстер, оказавший огромное влияние и на шахматный мир, и на меня».

«Я счастлив, что дружу с ним, — продолжил он. — Когда я выдвигался на выборы президента FIDE в 1995 году, главной задачей было объединить шахматный мир. Я разработал стратегию для этого, но она была составлена во многом после бесед и обсуждений со Спасским».

«Борис Васильевич помог объединить мир шахмат и был первым, с кем я встретился, став президентом FIDE. Потом был Бобби Фишер», — добавил президент FIDE.

По словам Илюмжинова, Спасский является большим популяризатором шахмат: «Он всегда находит время, чтобы приехать, прочитать лекцию, поговорить о шахматах. В Калмыкии открыта школа его имени, и когда есть возможность, Борис Васильевич всегда откликается на приглашение».