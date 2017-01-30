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30 января 2017, 10:01 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Свидлер победил Спрагетта в шестом туре шахматного турнира в Гибралтаре

В Гибралтаре продолжается традиционный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival.

В шестом туре россиянин Вадим Звягинцев сыграл вничью с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой. Пётр Свидлер победил канадца Кевина Спраггета, Валентина Гунина — испанку Пинто Паоло Ладрон де Гевару.

Ничьими завершились партии с участием россиян Михаила Антипова, Григория Опарина, Никиты Витюгова (с Екатериной Лагно), Сергея Григорянца, Дарьи Пустовойтовой, Марка Глуховского и Максима Матлакова.

Звягинцев, Матлаков и Свидлер на 1 балл отстают от лидеров — англичанина Майкла Адамса, американца Хикару Накамуры и испанца Давида Антона Гуихарро (5,5 балла).
Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля.
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