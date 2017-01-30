Свидлер победил Спрагетта в шестом туре шахматного турнира в Гибралтаре

В шестом туре россиянин Вадим Звягинцев сыграл вничью с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой. Пётр Свидлер победил канадца Кевина Спраггета, Валентина Гунина — испанку Пинто Паоло Ладрон де Гевару.



Ничьими завершились партии с участием россиян Михаила Антипова, Григория Опарина, Никиты Витюгова (с Екатериной Лагно), Сергея Григорянца, Дарьи Пустовойтовой, Марка Глуховского и Максима Матлакова.



Звягинцев, Матлаков и Свидлер на 1 балл отстают от лидеров — англичанина Майкла Адамса, американца Хикару Накамуры и испанца Давида Антона Гуихарро (5,5 балла).

Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля.