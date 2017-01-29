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29 января 2017, 21:16 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин сыграл вничью с Карлсеном на турнире в Нидерландах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в заключительном туре традиционного супертурнира в Вейк-ан- Зее (Нидерланды).

Ранее американец Уэсли Со обеспечил себе победу на турнире обыграв россиянина Яна Непомнящего. Увеличить
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Ранее американец Уэсли Со обеспечил себе победу на турнире, обыграв россиянина Яна Непомнящего. По итогам турнира Карякин набрал 7,5 очков, Карлсен — 8, Со — 9.

В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен сыграли матч за титул чемпиона мира по шахматам. Победу на тай-брейке одержал норвежец.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.
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