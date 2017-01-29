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29 января 2017, 17:52 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Американец Уэсли Со стал победителем шахматного супертурнира в Нидерландах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан- Зее (Нидерланды).

В матче заключительного 13-го тура Со обыграл россиянина Яна Непомнящего. Увеличить
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В матче заключительного, 13-го тура Со обыграл россиянина Яна Непомнящего. Американец набрал девять очков и стал недосягаемым для остальных игроков. Остальные матчи последнего туре еще продолжаются.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.
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Новости Шахмат, шашек

Шахматный супертурнир завершается в Вейк-ан-Зее

Шахматный супертурнир завершается в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее в воскресенье состоится заключительный, 13-й тур шахматного супертурнира. Судьба чемпионского титула решится в заочном соперничестве лидера таблицы Уэсли Со, набравшего 8 очков, и имеющих на пол-очка меньше Магнуса Карлсена, И Вэя и Левона Ароняна. Россиянин Сергей Карякин досрочно потерял шансы на первое место, но еще способен повлиять на итоговое распределение призовых позиций.
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