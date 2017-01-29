Шахматный супертурнир завершается в Вейк-ан-Зее

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Возраст соискателей престижного трофея лишний раз свидетельствует о приличном омоложении мировых шахмат. Из четверки гроссмейстеров лишь один старше 30 лет — армянин Левон Аронян. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен по нынешним меркам тоже почти ветеран, ему 26.

А вот текущему лидеру американцу Уэсли Со лишь 23, главному открытию начала шахматного года китайцу И Вэю вообще 17 лет.

Он, если продолжит прогрессировать такими темпами, имеет все возможности превратиться в игрока экстракласса.

Самый старший участник, 44-летний голландец Люк ван Вели досрочно занял последнее место, совершая подчас в своих партиях поистине необъяснимые ошибки. Скажем, в субботу ему мастерски подготовил мат Аронян, хотя ничто не предвещало для хозяина соревнований такой участи.

На 29-м ходу ван Вели даже удалось нанизать на вилку чернопольным слоном две белые ладьи. На 32-м армянин отдал вторую ладью, забрав за нее коня. А затем, вместо того, чтобы побить еще и слона, Аронян нашел отличный ход 33. Фf6. После этого оставалось чисто технической деталью вывести своего чернопольного слона на одну диагональ с ферзем.

От шаха и мата черных отделяли три хода белых, и ван Вели уже ничего не мог поделать с данной ситуацией.

Российские гроссмейстеры потеряли серьезную мотивацию задолго до окончания турнира. Экс-претендент на мировую корону Сергей Карякин де-юре лишился шансов на успех еще в 11-м туре, когда проиграл юному И Вэю.

В субботу самый медийный шахматист страны играл белыми с соотечественником Яном Непомнящим. В иных условиях это своеобразное дерби могло получиться весьма увлекательным, однако стремление победить во что бы то ни стало у спортсменов замечено не было. Возможно, низкой зрелищности партии способствовали слишком обширные знания гроссмейстеров об игровой манере друг друга.

Карякин и Непомнящий не раз сходились за доской на тренировках, в частности, Сергей спарринговал с Яном на осенних тренировочных сборах в рамках подготовки к матчу на первенство мира.

Как бы то ни было, друзья-соперники разменяли ферзей и затем подписали мирный договор уже после 21-го хода. Их партия завершилась раньше всех остальных.

Не исключено также, на действиях Карякина сказалась накопившаяся за две недели соревнований усталость и разочарование от проигрыша И Вэю. Ведь Сергей фактически сам отдал очко китайцу, «прозевав» нехитрую вилку конем и лишившись ладьи. Однако проблем с настроем на финальный тур у россиянина точно не будет. Ведь напоследок его ждет главный, пожалуй, раздражитель в рейтинге — недавний противник по матчу за титул чемпиона мира Карлсен. В Вейке Карякин способен взять пусть несопоставимый по масштабам, но все же реванш за резонансное поражение.

Ну, а норвежец в 12-й соревновательный день был очень хорош. Затратив на противостояние с бывшим лидером турнира Павлом Эльяновым свыше пяти часов времени, Карлсен за счет своего знаменитого упорства додавил-таки украинца, заставив его сдаться после 60-го хода.

В первой половине партии белые давили и прессинговали, однако впоследствии приняли ряд не самых удачных решений и к тому же явно ошибочно разменяли слона на коня.

В ладейном эндшпиле у норвежца оставались три пешки против двух белых. Магнусу удалось методично расставить капканы сначала на одну, а затем и на другую. Причем он буквально вынуждал Эльянова, в какой-то момент отказавшегося от активных ходов и действовавшего откровенно на ничью, совершать выгодные для самого себя ходы.

«Я бы охарактеризовал эту партию так: незаслуженное поражение Эльянова, заслуженная победа Карлсена, — прокомментировал сайту chesspro.ru российский гроссмейстер Евгений Глейзеров. — Бывает и так в шахматах. Точная оценка ладейного эндшпиля — предмет грядущих анализов».

После партии на предположение о том, что наиболее объективным исходом стала бы ничья, Карлсен ответил: «Лично я ее не видел». К слову, норвежец в эти дни держится подчеркнуто спокойно. Публика даже уже успела позабыть присущие ему нервические вспышки вроде ухода с пресс-конференции.

Схватка Со и И Вэя, на момент дебюта единолично занимавших первую и вторую строчки, выдалась не по годам зрелой, даром что ее участникам исполнилось 40 лет на двоих. Теоретически американец мог снимать все вопросы относительно первого места в Вейке, но предпочел синицу в руке журавлю в небе.

«Уэсли надоело, он просто дает вечный шах. Позиция в любом случае ничейная, — резюмировал Глейзеров. —.

Логичная ничья. И Вэй хорошо готов в одном из своих излюбленных вариантов, пробить его там у Со не получилось, хотя некоторые попытки он все же предпринял.

Примерно по тому же сценарию развивалась партия середняков общего зачета — поляка Радослава Войташека и нашего Дмитрия Андрейкина. За пять с лишним часов за доской оппоненты перепробовали различные варианты, причем россиянин не стеснялся атаковать черными без ладьи. В итоге белые погасили дальнейшее развитие игры вечным шахом ладьями по вертикали а. Андрейкину совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы провести одну из двух своих перспективных пешек в ферзи.

Сегодня гроссмейстер из Рязани станет одним из тех, от кого будет зависеть судьба главного титула. Андрейкин белыми выступит против разыгравшегося под конец турнира Ароняна. Поучаствуют в распределении призовых мест и остальные отечественные мастера. Карякин, как было сказано выше, сразится с Карлсеном, а Непомнящий белыми постарается остановить Со. У Яна, надо полагать, будет в этой партии очень много болельщиков. Наконец, И Вэю предстоит умерить пыл Войташека.