Шахматный супертурнир завершается в Вейк-ан-Зее
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Вейк-ан-Зее в воскресенье состоится заключительный, 13-й тур шахматного супертурнира. Судьба чемпионского титула решится в заочном соперничестве лидера таблицы Уэсли Со, набравшего 8 очков, и имеющих на пол-очка меньше Магнуса Карлсена, И Вэя и Левона Ароняна. Россиянин Сергей Карякин досрочно потерял шансы на первое место, но еще способен повлиять на итоговое распределение призовых позиций.
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Возраст соискателей престижного трофея лишний раз свидетельствует о приличном омоложении мировых шахмат. Из четверки гроссмейстеров лишь один старше 30 лет — армянин Левон Аронян. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен по нынешним меркам тоже почти ветеран, ему 26.
А вот текущему лидеру американцу Уэсли Со лишь 23, главному открытию начала шахматного года китайцу И Вэю вообще 17 лет.
Он, если продолжит прогрессировать такими темпами, имеет все возможности превратиться в игрока экстракласса.
Самый старший участник, 44-летний голландец Люк ван Вели досрочно занял последнее место, совершая подчас в своих партиях поистине необъяснимые ошибки. Скажем, в субботу ему мастерски подготовил мат Аронян, хотя ничто не предвещало для хозяина соревнований такой участи.
На 29-м ходу ван Вели даже удалось нанизать на вилку чернопольным слоном две белые ладьи. На 32-м армянин отдал вторую ладью, забрав за нее коня. А затем, вместо того, чтобы побить еще и слона, Аронян нашел отличный ход 33. Фf6. После этого оставалось чисто технической деталью вывести своего чернопольного слона на одну диагональ с ферзем.
От шаха и мата черных отделяли три хода белых, и ван Вели уже ничего не мог поделать с данной ситуацией.
Российские гроссмейстеры потеряли серьезную мотивацию задолго до окончания турнира.
В субботу самый медийный шахматист страны играл белыми с соотечественником Яном Непомнящим. В иных условиях это своеобразное дерби могло получиться весьма увлекательным, однако стремление победить во что бы то ни стало у спортсменов замечено не было. Возможно, низкой зрелищности партии способствовали слишком обширные знания гроссмейстеров об игровой манере друг друга.
Карякин и Непомнящий не раз сходились за доской на тренировках, в частности, Сергей спарринговал с Яном на осенних тренировочных сборах в рамках подготовки к матчу на первенство мира.
Как бы то ни было,
Не исключено также, на действиях Карякина сказалась накопившаяся за две недели соревнований усталость и разочарование от проигрыша И Вэю. Ведь Сергей фактически сам отдал очко китайцу, «прозевав» нехитрую вилку конем и лишившись ладьи. Однако проблем с настроем на финальный тур у россиянина точно не будет. Ведь напоследок его ждет главный, пожалуй, раздражитель в рейтинге — недавний противник по матчу за титул чемпиона мира Карлсен. В Вейке Карякин способен взять пусть несопоставимый по масштабам, но все же реванш за резонансное поражение.
Ну, а норвежец в 12-й соревновательный день был очень хорош. Затратив на противостояние с бывшим лидером турнира Павлом Эльяновым свыше пяти часов времени, Карлсен за счет своего знаменитого упорства
В первой половине партии белые давили и прессинговали, однако впоследствии приняли ряд не самых удачных решений и к тому же явно ошибочно разменяли слона на коня.
В ладейном эндшпиле у норвежца оставались три пешки против двух белых. Магнусу удалось методично расставить капканы сначала на одну, а затем и на другую. Причем он буквально вынуждал Эльянова, в
«Я бы охарактеризовал эту партию так: незаслуженное поражение Эльянова, заслуженная победа Карлсена, — прокомментировал сайту chesspro.ru российский гроссмейстер Евгений Глейзеров. — Бывает и так в шахматах. Точная оценка ладейного эндшпиля — предмет грядущих анализов».
После партии на предположение о том, что наиболее объективным исходом стала бы ничья, Карлсен ответил: «Лично я ее не видел». К слову, норвежец в эти дни держится подчеркнуто спокойно. Публика даже уже успела позабыть присущие ему нервические вспышки вроде ухода с
Схватка Со и И Вэя, на момент дебюта единолично занимавших первую и вторую строчки, выдалась не по годам зрелой, даром что ее участникам исполнилось 40 лет на двоих. Теоретически американец мог снимать все вопросы относительно первого места в Вейке, но предпочел синицу в руке журавлю в небе.
«Уэсли надоело, он просто дает вечный шах. Позиция в любом случае ничейная, — резюмировал Глейзеров. —.
Логичная ничья. И Вэй хорошо готов в одном из своих излюбленных вариантов, пробить его там у Со не получилось, хотя некоторые попытки он все же предпринял.
Примерно по тому же сценарию развивалась партия середняков общего зачета — поляка Радослава Войташека и нашего Дмитрия Андрейкина. За пять с лишним часов за доской оппоненты перепробовали различные варианты, причем россиянин не стеснялся атаковать черными без ладьи. В итоге белые погасили дальнейшее развитие игры вечным шахом ладьями по вертикали а. Андрейкину совсем
Сегодня гроссмейстер из Рязани станет одним из тех, от кого будет зависеть судьба главного титула. Андрейкин белыми выступит против разыгравшегося под конец турнира Ароняна. Поучаствуют в распределении призовых мест и остальные отечественные мастера. Карякин, как было сказано выше, сразится с Карлсеном, а Непомнящий белыми постарается остановить Со. У Яна, надо полагать, будет в этой партии очень много болельщиков. Наконец, И Вэю предстоит умерить пыл Войташека.
В случае равенства очков у двух или более шахматистов будет назначен
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