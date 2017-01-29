Матлаков, Опарин и Гунина добились побед в 5-м туре турнира в Гибралтаре

В пятом туре россияне Никита Витюгов и Вадим Звягинцев сыграли вничью с израильтянином Александром Гузманом и индийским гроссмейстером Панаяппаном Сетхураманом соответственно.



Максим Матлаков, Сергей Григорьянц, Григорий Опарин и Валентина Гунина свои партии выиграли, Пётр Свидлер сыграл вничью, а Михаил Антипов, Дарья Пустовойтова и Марк Глуховский потерпели поражения.



Лидирует представитель Израиля Эмиль Сутовский, в активе которого 4,5 балла. Второе место делят несколько шахматистов, включая Звягинцева и Матлакова. Соревнования, которые проходят по швейцарской системе в формате из десяти туров, завершатся 2 февраля.