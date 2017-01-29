Звягинцев и Витюгов свели вничью партии 5-го тура шахматного турнира в Гибралтаре
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Россияне Вадим Звягинцев и Никита Витюгов свели вничью свои партии в рамках пятого тура шахматного турнира в Гибралтаре.
Звягинцев белыми фигурами разошелся миром с индийским гроссмейстером Панаяппаном Сетхураманом. Партия завершилась на 31-м ходу. Витюгов, также игравший белыми, свел вничью свою партию с израильским шахматистом Александром Хузманом (после 39-го хода).
Еще четыре российских шахматиста Максим Матлаков, Сергей Григорьянц, Григорий Опарин и Валентина Гунина свои партии выиграли, Петр Свидлер сыграл вничью, а Михаил Антипов, Дарья Пустовойтова и Марк Глуховский потерпели поражения.
После пяти туров Звягинцев и Матлаков на 0,5 балла отстают от лидирующего израильтянина Эмиля Сутовского, в активе которого 4,5 балла. Витюгов набрал 3,5 балла.
Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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