Организатор: Шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых Карякиных

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В субботу в Российском государственном социальном университете прошла церемония открытия турнира Moscow Open. Соревнование соберет порядка 1500 участников из 35 стран, главные турниры для мужчин и женщин являются этапами розыгрыша Кубка России. Турниры пройдут по швейцарской системе из девяти туров, последний из которых запланирован на 5 февраля. Главные соревнования состоятся с классическим контролем времени — 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

«Наш турнир проводится уже в 13-й раз, это самый крупный шахматный фестиваль в Европе и делит первое-второе места в мире по количеству участников и стран. Огромную помощь в организации турнира оказывают департамент спорта и туризма города Москвы под руководством Николая Гуляева и Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий под руководством Александра Полинского. Мы делаем турнир с каждым годом все лучше, все объемнее, все интереснее, это реально знаковое мероприятие для Москвы. Вы видите там огромное количество участников и зрителей, это такая большая интеллектуальная тусовка», — сказал Ким.

«Думаю, от турнира стоит ждать появления новых Карякиных, — продолжил он. — У нас в системе детских турниров более 700 участников, которые находятся на разных уровнях, но среди них, безусловно, множество талантов. Надеюсь, что турнир будет иметь некую преемственность, когда человек, с ранних лет дебютировав на нашем фестивале, будет продолжать играть долгое время».

«Наш турнир имеет три вектора развития — расти в качестве проведения, престижности и количестве участников. Через два-три года мы планируем провести этап Гран-при чемпионата мира, хотим включить его в систему турниров», — рассказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о перспективах развития фестиваля.

«На всех уровнях мы ставили перед собой задачу, чтобы шахматы стали такой же трендовой игрой страны, как это было при Советском Союзе. Тогда гроссмейстер был так же популярен, как самый известный актер. Благодаря успехам Сергея Карякина на чемпионате мира и учитывая тот путь, по которому мы шли, я думаю, что нам удалось этого добиться. Сейчас шахматы — это популярная, модная игра, и это здорово», — подытожил Ким.

О фестивале

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open состоит из восьми турниров. Помимо этапов Кубка страны, во время фестиваля пройдут турниры среди любителей и ветеранов, первенство национальной студенческой шахматной лиги, турниры по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих, а также чемпионов школ. После окончания основной части фестиваля состоятся дополнительные турниры по блицу — среди взрослых и детей до 15 лет.