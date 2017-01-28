Организатор: Шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых Карякиных
МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение шахматного фестиваля Moscow Open служит для популяризации этого вида спорта и способствует появлению молодых и талантливых шахматистов, таких, как чемпион мира по блицу Сергей Карякин. Такое мнение высказал ТАСС один из организаторов турнира, первый
вице-президент Шахматной федерации Москвы (ШФМ) Никита Ким.
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В субботу в Российском государственном социальном университете прошла церемония открытия турнира Moscow Open. Соревнование соберет порядка 1500 участников из 35 стран, главные турниры для мужчин и женщин являются этапами розыгрыша Кубка России. Турниры пройдут по швейцарской системе из девяти туров, последний из которых запланирован на 5 февраля. Главные соревнования состоятся с классическим контролем времени — 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.
«Наш турнир проводится уже в 13-й раз, это самый крупный шахматный фестиваль в Европе и делит
«Думаю, от турнира стоит ждать появления новых Карякиных, — продолжил он. — У нас в системе детских турниров более 700 участников, которые находятся на разных уровнях, но среди них, безусловно, множество талантов. Надеюсь, что турнир будет иметь некую преемственность, когда человек, с ранних лет дебютировав на нашем фестивале, будет продолжать играть долгое время».
«Наш турнир имеет три вектора развития — расти в качестве проведения, престижности и количестве участников. Через
«На всех уровнях мы ставили перед собой задачу, чтобы шахматы стали такой же трендовой игрой страны, как это было при Советском Союзе. Тогда гроссмейстер был так же популярен, как самый известный актер. Благодаря успехам Сергея Карякина на чемпионате мира и учитывая тот путь, по которому мы шли, я думаю, что нам удалось этого добиться. Сейчас шахматы — это популярная, модная игра, и это здорово», — подытожил Ким.
О фестивале
Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open состоит из восьми турниров. Помимо этапов Кубка страны, во время фестиваля пройдут турниры среди любителей и ветеранов, первенство национальной студенческой шахматной лиги, турниры по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих, а также чемпионов школ. После окончания основной части фестиваля состоятся дополнительные турниры по блицу — среди взрослых и детей до 15 лет.
Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тыс. Среди почетных гостей фестиваля — чемпион мира по блицу Сергей Карякин,
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