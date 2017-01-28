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28 января 2017, 7:21 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Россиянин Никита Витюгов потерпел первое поражение на шахматном турнире в Гибралтаре

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Никита Витюгов потерпел первое поражение на шахматном турнире в Гибралтаре, уступив в четвертом туре представителю Израиля Эмилю Сутовскому.

Витюгов, в пятницу игравший черными фигурами, в партии с Сутовским признал свое поражение на 47-м ходу. Другой российский шахматист Вадим Звягинцев сыграл вничью с французом Максимом Лагардом.

Еще два российских гроссмейстера Петр Свидлер и Екатерина Лагно также одержали победу, Максим Матлаков свел свою партию вничью, а Григорий Опарин и Валентина Гунина потерпели поражения.

Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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