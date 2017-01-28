Россиянин Никита Витюгов потерпел первое поражение на шахматном турнире в Гибралтаре
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Российский гроссмейстер Никита Витюгов потерпел первое поражение на шахматном турнире в Гибралтаре, уступив в четвертом туре представителю Израиля Эмилю Сутовскому.
Витюгов, в пятницу игравший черными фигурами, в партии с Сутовским признал свое поражение на 47-м ходу. Другой российский шахматист Вадим Звягинцев сыграл вничью с французом Максимом Лагардом.
Еще два российских гроссмейстера Петр Свидлер и Екатерина Лагно также одержали победу, Максим Матлаков свел свою партию вничью, а Григорий Опарин и Валентина Гунина потерпели поражения.
Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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