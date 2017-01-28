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28 января 2017, 7:22 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в российской столице

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в субботу в российской столице. Соревнование соберет порядка 1500 участников из 35 стран, главные турниры для мужчин и женщин являются этапами розыгрыша Кубка России.

Среди почетных гостей фестиваль посетят чемпион мира по блицу Сергей Карякин <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Аркадий Дворкович и президент FIDE Кирсан Илюмжинов. Увеличить
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Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open состоит из восьми турниров. Помимо этапов кубка страны, во время фестиваля пройдут турниры среди любителей и ветеранов, первенство национальной студенческой шахматной лиги, турниры по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих, а также чемпионов школ. После окончания основной части фестиваля состоятся дополнительные турниры по блицу — среди взрослых и детей до 15 лет.

Открытие фестиваля пройдет в субботу в актовом зале РГСУ, в этот же день в 16:00 начнутся партии первого тура. Турниры пройдут по швейцарской системе из девяти туров, последний из которых запланирован на 5 февраля. Главные соревнования состоятся с классическим контролем времени — 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Среди участников главного мужского турнира — 11 шахматистов с рейтингом выше 2600 пунктов, в том числе и Гата Камский — многократный чемпион США, чемпион мира по быстрым шахматам 2010 года. Среди фаворитов женского турнира — одна из самых перспективных шахматисток страны 18-летняя Александра Горячкина, а также опытная Алиса Галлямова.

500 тысяч рублей победителю

Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей. Из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского — 200 тыс. От стартового взноса освобождены участники мужского турнира с рейтингом выше 2600 пунктов и женского — свыше 2400.

В рамках фестиваля будут проводиться семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений. Организаторы фестиваля — Российский государственный социальный университет (РГСУ), Шахматная федерация Москвы, Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта Москвы.

Среди почетных гостей фестиваля — чемпион мира по блицу Сергей Карякин, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и президент FIDE Кирсан Илюмжинов.
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