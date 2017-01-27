Карякин проиграл Вэй И на шахматном супертурнире в Нидерландах

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Партии Дмитрий Андрейкин (Россия) — Уэсли Со (США), Магнус Карлсен (Норвегия) — Башкаран Адхибан (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия), Ян Непомнящий (Россия) — Павел Эльянов (Украина), Рихард Раппорт (Венгрия) — Люк ван Вели (Нидерланды), Радослав Войташек (Польша) — Левон Аронян (Армения) завершились вничью.

После 11 туров лидерство сохранил Со — 7,5 очков. Далее идут Вэй И (7), Аронян, Эльянов, Карлсен (по 6,5), Карякин, Адхибан (по 6), Харикришна, Гири (по 5,5), Андрейкин, Войташек и Непомнящий (по 4,5), Раппорт (4), ван Вели (2,5).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.