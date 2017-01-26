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26 января 2017, 23:32 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Российский шахматист Витюгов одержал третью победу и лидирует на турнире в Гибралтаре

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Никита Витюгов одержал третью победу подряд на шахматном турнире в Гибралтаре.

Витюгов в четверг в третьем туре белыми фигурами заставил признать поражение представляющего Германию Александра Донченко. Партия завершилась на 60-м ходу.

Другие российские гроссмейстеры Максим Матлаков и Григорий Опарин одержали победы в третьем туре, Петр Свидлер, Валентина Гунина, Сергей Григорьянц и Михаил Антипов свели свои партии вничью, а Дарья Пустовойтова потерпела поражение. В еще одной партии россиянин Вадим Звягинцев белыми нанес поражение соотечественнице Екатерине Лагно.

Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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