Сергей Карякин: В Вейке играется, как дома

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В голландском Вейк-ан-Зее на финишную прямую выходит традиционный супертурнир. За три тура до финиша единолично лидирует американский гроссмейстер Уэсли Со. На одно очко отстает группа преследователей. Среди них чемпион мира Магнус Карлсен и претендент на корону Сергей Карякин. В выходной день Сергей, который обычно не общается во время соревнований, сделал исключение для «СЭ».

УСПЕЛ ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

— Последний раз вы выигрывали в Вейке уже в далеком 2009 году…

— Да, с тех пор много воды утекло. Вейк-ан-Зее очень классный и интересный турнир. И еще он примечателен для меня тем, что почти всегда первый тур приходится на мой день рождения. Если не ошибаюсь, последний раз я играл года три назад 12 января и обыграл чемпионку мира Хоу Ифань. Но на это раз мне удалось отпраздновать все-таки не за доской, а в кругу друзей, в последний вечер перед вылетом в Голландию.

— Ну и как встретил Вейк?

— Сначала было очень холодно, но это уже привычное дело. Честно говоря, я настолько часто играю тут, что для меня это почти как дома. Гораздо сложнее даются выездные туры. Сейчас на многих турнирах для популяризации шахмат гроссмейстеры выезжают в другие города. И у меня всегда почему-то эти туры не складываются, особенно в Вейке. Надо было как-то перебороть эту тенденция.

— Весь мир ждет вашей первой классической партии с Магнусом Карлсеном после матча на первенство мира. В блице, на первенстве планеты вы его одолели и забрали мини-корону. В Вейке вам предстоит борьба в последнем туре, и у вас будет черный цвет…

— Да, так распорядился жребий. И если честно, для болельщиков — это очень здорово. Посмотрим, кто какие задачи будет решать перед заключительным днем. На данный момент у нас одинаковое количество очков.

— И вы, и Карлсен абсолютно неожиданно проиграли не самым рейтинговым соперникам. В чем причина?

— Ну, если честно, то я просто в партии с Адхибаном действовал, мягко говоря, невразумительно, а порой просто плохо. А мой соперник поймал кураж. Кстати, это поражение выпало именно на выездной тур в Роттердаме. Карлсен только сам может объяснить, что у него произошло в партии с Раппортом. Но если просто предположить, то Магнус был, видимо, очень зол после того, как не увидел простого выигрыша с Гири за тур до этого и дал Анишу возможность соскочить на ничью.

— Вообще этот турнир очень интересный, много ошибок, зевков, а это всегда интересно для болельщиков…

— Да, на 11-м ходу в моей дуэли с Ароняном Левон просто отдал мне фигуру. Но я не мог предположить, что такой маэстро делает воистину королевский подарок. После такого можно было закончить партию. Но нет худа без добра, я не выиграл сразу, зато одолел Ароняна в долгой борьбе, что тоже очень приятно. Может быть, это даже к лучшему — выиграл бы из-за зевка, а так сумел перекатать оппонента. Но с другой стороны, обязан все-таки замечать такие зевки.

ПОБЕДИЛ ВЫЕЗДНОЙ ТУР.

— В среду вы в очень красивом стиле переиграли своего соотечественника Дмитрий Андрейкина. И сломали все-таки плохую тенденцию выезда. Партия игралась в концертном зале города Харлема.

— Мне еще очень хотелось порадовать жену, которая прилетела ко мне для поддержки. Так что все сложилось как нельзя лучше. И Галия принесла мне победу, и я наконец-то смог одолеть сильного гроссмейстера на выезде. Партия у меня сложилась, Дима в миттельшпиле допустил небольшую неточность, и я ею воспользовался.

— Какие-то невероятные результаты показывает американец Со. Уэсли не проигрывает уже 51 партию подряд. Невероятно. И в Голландии действует в том же ключе. Он очень сильно прибавил?

— Да, заметно, что Уэсли усилился. И, конечно, его шансы на общий успех в Вейке сейчас предпочтительнее. Но нужно прежде всего смотреть на свою игру. Постараюсь рвануть на финише. Но сделать это будет непросто. У меня остался только один белый цвет. Все соперники очень сильные: Вэй И, Непомнящий и Карлсен.

— Будете специально готовиться к битве с Магнусом?

— Я же не в первый раз с ним встречаюсь. Все будет в обычном режиме. Черный цвет не располагает к атаке, хотя я чаще всего выигрываю у Магнуса именно черными. Но хочется порадовать своих фанатов и спонсоров. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить за поддержку компании «Альпари», «ВСМПО-АВИСМА», ГК «Основа». Их помощь в моей подготовке очень существенна.

Результаты 10-го тура.

Со (США) — Войташек (Польша) 1:0. КАРЯКИН — АНДРЕЙКИН — 1:0, Аронян (Армения) — Раппорт (Венгрия) — 1:0. Эльянов (Украина) — Вэй И (Китай), Харикришна (Индия) — Карлсен (Норвегия), Адхибан (Индия) — НЕПОМНЯЩИЙ, ван Вели (Голландия) — Гири (Голландия) ничьи.

Положение после 10 туров.

1. Со — 7 очков. 2−6. Аронян, КАРЯКИН, Вэй И, Эльянов, Карлсен — по 6. 7. Адхибан — 5,5. 8−9. Харикришна, Гири — по 5. 10−12. АНДРЕЙКИН, НЕПОМНЯЩИЙ, Войташек — по 4. 13. Раппорт — 3,5. 14. ван Вели — 2.

Пары 11-го тура.

АНДРЕЙКИН — Со, Вэй И — КАРЯКИН, Карлсен — Адхибан, НЕПОМНЯЩИЙ — Эльянов, Войташек — Аронян, Гири -Харикришна, Раппорт — ван Вели.