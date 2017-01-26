Сергей Карякин: В Вейке играется, как дома
За три тура до финиша турнира россиянин делит второе место.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В голландском
УСПЕЛ ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
— Последний раз вы выигрывали в Вейке уже в далеком 2009 году…
— Да, с тех пор много воды утекло.
— Ну и как встретил Вейк?
— Сначала было очень холодно, но это уже привычное дело. Честно говоря, я настолько часто играю тут, что для меня это почти как дома. Гораздо сложнее даются выездные туры. Сейчас на многих турнирах для популяризации шахмат гроссмейстеры выезжают в другие города. И у меня всегда
— Весь мир ждет вашей первой классической партии с Магнусом Карлсеном после матча на первенство мира. В блице, на первенстве планеты вы его одолели и забрали
— Да, так распорядился жребий. И если честно, для болельщиков — это очень здорово. Посмотрим, кто какие задачи будет решать перед заключительным днем. На данный момент у нас одинаковое количество очков.
— И вы, и Карлсен абсолютно неожиданно проиграли не самым рейтинговым соперникам. В чем причина?
— Ну, если честно, то я просто в партии с Адхибаном действовал, мягко говоря, невразумительно, а порой просто плохо. А мой соперник поймал кураж. Кстати, это поражение выпало именно на выездной тур в Роттердаме. Карлсен только сам может объяснить, что у него произошло в партии с Раппортом. Но если просто предположить, то Магнус был, видимо, очень зол после того, как не увидел простого выигрыша с Гири за тур до этого и дал Анишу возможность соскочить на ничью.
— Вообще этот турнир очень интересный, много ошибок, зевков, а это всегда интересно для болельщиков…
— Да, на 11-м ходу в моей дуэли с Ароняном Левон просто отдал мне фигуру. Но я не мог предположить, что такой маэстро делает воистину королевский подарок. После такого можно было закончить партию. Но нет худа без добра, я не выиграл сразу, зато одолел Ароняна в долгой борьбе, что тоже очень приятно. Может быть, это даже к лучшему — выиграл бы
ПОБЕДИЛ ВЫЕЗДНОЙ ТУР.
— В среду вы в очень красивом стиле переиграли своего соотечественника Дмитрий Андрейкина. И сломали
— Мне еще очень хотелось порадовать жену, которая прилетела ко мне для поддержки. Так что все сложилось как нельзя лучше. И Галия принесла мне победу, и я
—
— Да, заметно, что Уэсли усилился. И, конечно, его шансы на общий успех в Вейке сейчас предпочтительнее. Но нужно прежде всего смотреть на свою игру. Постараюсь рвануть на финише. Но сделать это будет непросто. У меня остался только один белый цвет. Все соперники очень сильные: Вэй И, Непомнящий и Карлсен.
— Будете специально готовиться к битве с Магнусом?
— Я же не в первый раз с ним встречаюсь. Все будет в обычном режиме. Черный цвет не располагает к атаке, хотя я чаще всего выигрываю у Магнуса именно черными. Но хочется порадовать своих фанатов и спонсоров. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить за поддержку компании «Альпари», «ВСМПО-АВИСМА», ГК «Основа». Их помощь в моей подготовке очень существенна.
Результаты 10-го тура.
Со (США) — Войташек (Польша) 1:0. КАРЯКИН — АНДРЕЙКИН — 1:0, Аронян (Армения) — Раппорт (Венгрия) — 1:0. Эльянов (Украина) — Вэй И (Китай), Харикришна (Индия) — Карлсен (Норвегия), Адхибан (Индия) — НЕПОМНЯЩИЙ, ван Вели (Голландия) — Гири (Голландия) ничьи.
Положение после 10 туров.
1. Со — 7 очков. 2−6. Аронян, КАРЯКИН, Вэй И, Эльянов, Карлсен — по 6. 7. Адхибан — 5,5. 8−9. Харикришна, Гири — по 5. 10−12. АНДРЕЙКИН, НЕПОМНЯЩИЙ, Войташек — по 4. 13. Раппорт — 3,5. 14. ван Вели — 2.
Пары 11-го тура.
АНДРЕЙКИН — Со, Вэй И — КАРЯКИН, Карлсен — Адхибан, НЕПОМНЯЩИЙ — Эльянов, Войташек — Аронян, Гири -Харикришна, Раппорт — ван Вели.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter