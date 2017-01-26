Витюгов одержал вторую победу на старте шахматного турнира в Гибралтаре
В Гибралтаре продолжается традиционный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival.
Россиянин Никита Витюгов одержал вторую победу на старте соревнований, обыграв немку Элизабет Петц чёрными.
Пётр Свидлер сыграл вничью с норвежцем Йоханом Саломоном, Максим Матлаков — с испанцем Пабло Альмагро Льямасом.
Турнир, проходящий по швейцарской системе, завершится 2 февраля. Всего будет сыграно 10 туров.
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