Абдумалик претендует на звание самой красивой шахматистки Евразии

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«Друзья, по данной ссылке идет голосование на самую красивую шахматистку Евразии — Miss Chess Eurasia 2017! У Жансаи всего 43 голоса, но это лишь потому, что мы не знали, что проходит такой конкурс. Делимся на своих страницах и голосуем за нашу Королеву Шахмат!», — написано в официальном аккаунте Жансаи Абдумалик в Фейсбуке.

На сайте голосования сообщается, что лидеры в данный момент — Сарвиноз Курбонбоева из Узбекистана (534 голоса), Жансая Абдумалик (437) и шахматистка из Таджикистана Мутриба Хотами (405 голосов).

17-летняя Жансая Абдумалик — женский международный гроссмейстер. На данный момент Жансая занимает 43-ю строчку в мире в Top 100 Women January 2017. Действующий рейтинг ФИДЕ Жансаи Абдумалик — 2430.