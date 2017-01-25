Карякин обыграл Андрейкина в 10-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

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Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась после 61-го хода. Еще один россиянин Ян Непомнящий черными разошелся миром с Башкараном Адхибаном (Индия).

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.

Результаты других партий тура:

Левон Аронян (Армения) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1−0;.

Павел Эльянов (Украина) — Вэй И (Китай) — 0,5−0,5;.

Уэсли Со (США) — Радослав Войташек (Польша) — 1−0;.

Люк ван Вели (Нидерланды) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5−0,5.

После 10 туров лидирует Со, в активе которого 7 очков, его преследуют Аронян, Карлсен, Карякин, Эльянов и Вэй И, у которых по 6 очков. Далее идут Адхибан (5,5), Харикришна и Гири (по 5), Андрейкин, Непомнящий и Войташек (по 4), Раппорт (3,5), ван Вели (2).