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25 января 2017, 23:51 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин обыграл Андрейкина в 10-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл своего соотечественника Дмитрия Андрейкина в 10-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> обыграл своего соотечественника Дмитрия Андрейкина в 10-м туре шахматного турнира в <nobr>Вейк-ан-Зее</nobr> (Нидерланды). Увеличить
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Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась после 61-го хода. Еще один россиянин Ян Непомнящий черными разошелся миром с Башкараном Адхибаном (Индия).

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.

Результаты других партий тура:

Левон Аронян (Армения) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1−0;.

Павел Эльянов (Украина) — Вэй И (Китай) — 0,5−0,5;.

Уэсли Со (США) — Радослав Войташек (Польша) — 1−0;.

Люк ван Вели (Нидерланды) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5−0,5.

После 10 туров лидирует Со, в активе которого 7 очков, его преследуют Аронян, Карлсен, Карякин, Эльянов и Вэй И, у которых по 6 очков. Далее идут Адхибан (5,5), Харикришна и Гири (по 5), Андрейкин, Непомнящий и Войташек (по 4), Раппорт (3,5), ван Вели (2).

Партии 11-го тура будут сыграны 27 января, а завершится турнир в Вейк-ан-Зее 29 января.
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