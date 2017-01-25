Российский шахматист Витюгов одержал вторую подряд победу на турнире в Гибралтаре

В матче второго тура Витюгов одолел в среду немку Элизабет Петц, играя черными. Россиянин заставил свою соперницу признать поражение в партии на 37-м ходу.

Другие российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Максим Матлаков в среду свели свои матчи к ничьим. Свидлер разошелся миром с норвежцем Йоханом Саломоном, а Матлаков разделил очки с испанцем Пабло Альмагро Льямасом.

Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.