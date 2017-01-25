Шахматисты из РФ Свидлер, Витюгов и Матлаков победили на старте турнира в Гибралтаре
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Россияне Петр Свидлер, Никита Витюгов и Максим Матлаков одержали победы в первом туре шахматного турнира в Гибралтаре.
Во вторник Свидлер черными фигурами обыграл испанца Хуана Мануэля Бельона Лопеса, Витюгов белыми победил индийца Сиву Махадевана, а Матлаков черными оказался сильнее канадца Леона Пясецкого.
Турнир в Гибралтаре, проходящий по швейцарской системе и состоящий из десяти туров, продлится до 2 февраля.
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