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24 января 2017, 21:20 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

ФИДЕ получила от проведения матча Карлсен — Карякин € 250 тыс

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сообщил, что организации досталось € 250 тыс. от проведения чемпионата мира по шахматам в Нью-Йорке.

«ФИДЕ своё всегда получает. ФИДЕ получает 25% от призового фонда турнира. Таким образом, федерация получила € 250 тыс. Прибыли нет. Надеюсь, вышли в ноль. Пока на прибыльность ещё не вышли», — сказал Илюмжинов в интервью RNS.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Победу в упорной борьбе отпраздновал норвежец, заработавший € 550 тыс.
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