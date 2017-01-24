«ФИДЕ своё всегда получает. ФИДЕ получает 25% от призового фонда турнира. Таким образом, федерация получила € 250 тыс. Прибыли нет. Надеюсь, вышли в ноль. Пока на прибыльность ещё не вышли», — сказал Илюмжинов в интервью RNS.



Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Победу в упорной борьбе отпраздновал норвежец, заработавший € 550 тыс.