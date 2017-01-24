ФИДЕ получила от проведения матча Карлсен — Карякин € 250 тыс
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сообщил, что организации досталось € 250 тыс. от проведения чемпионата мира по шахматам в
Нью-Йорке.
«ФИДЕ своё всегда получает. ФИДЕ получает 25% от призового фонда турнира. Таким образом, федерация получила € 250 тыс. Прибыли нет. Надеюсь, вышли в ноль. Пока на прибыльность ещё не вышли», — сказал Илюмжинов в интервью RNS.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным проходил в
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