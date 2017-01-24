Две тысячи шахматистов примут участие в турнире Moscow Open
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Две тысячи участников примут участие в крупнейшем в Европе международном шахматном фестивале Moscow Open — 2017. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС рассказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
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Moscow Open пройдет с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Во время турнира будут проводиться семинары FIDE для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений.
«Заявку на участие подали более двух тысяч шахматистов. Турнир расширяется, он стал широкомасштабным, стал проводить для ветеранов. Moscow Open будет служить примером и впредь в плане высочайшей организации», — сказал Илюмжинов.
«Мы подготовили ряд сюрпризов для всех.
Глава шахматной федерации Москвы Владимир Палихата высоко оценил поддержку FIDE в организации турнира, а также сообщил, что столица проводит порядка пятисот турниров в год, но Moscow Open является среди них самым важным.
Среди почетных гостей фестиваля значатся мэр Москвы Сергей Собянин, чемпион мира по блицу Сергей Карякин,
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