Две тысячи шахматистов примут участие в турнире Moscow Open

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Moscow Open пройдет с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Во время турнира будут проводиться семинары FIDE для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений.

«Заявку на участие подали более двух тысяч шахматистов. Турнир расширяется, он стал широкомасштабным, стал проводить для ветеранов. Moscow Open будет служить примером и впредь в плане высочайшей организации», — сказал Илюмжинов.

«Мы подготовили ряд сюрпризов для всех. Во-первых — у нас пройдет турнир по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих людей. Во-вторых — в рамках турнира примет участие национальная студенческая шахматная лига, в нем примут участие порядка 250 команд. И третье — состоится масштабная конференция, которая пройдет 30 января и будет посвящена теме шахмат в образовании», — рассказал ректор РГСУ Наталья Починок.

Глава шахматной федерации Москвы Владимир Палихата высоко оценил поддержку FIDE в организации турнира, а также сообщил, что столица проводит порядка пятисот турниров в год, но Moscow Open является среди них самым важным.