Карякин сыграл вничью с американцем Со на турнире в Вейк-ан-Зее

Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода.

Другой россиянин Ян Непомнящий черными разошелся миром с голландцем Люком ван Вели, а Дмитрий Андрейкин черными проиграл индийцу Башкарану Адхибану. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Результаты других партий тура:

Левон Аронян (Армения) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1−0,

Павел Эльянов (Украина) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5−0,5,

Пентала Харикришна (Индия) — Вэй И (Китай) — 0,5−0,5.

После восьми туров лидирует Со, в активе которого 5,5 очка. На 0,5 балла от американца отстают Эльянов и Вэй И. Аронян, Карлсен, Адхибан и Карякин набрали по 4,5, Харикришна и Гири — по 4, Андрейкин и Войташек — по 3,5, Раппорт и Непомнящий — по 3, ван Вели — 1,5.