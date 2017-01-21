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21 января 2017, 23:41 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин обыграл Ароняна на шахматном супертурнире в Нидерландах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин обыграл Левона Ароняна из Армении в матче седьмого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии, а Дмитрий Андрейкин — с Пенталой Харикришной (Индия). Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Аниш Гири (Нидерланды) и Павел Эльянов (Украина) — Уэсли Со (США). Китаец Вэй И был сильнее голландца Люка ван Вели, Башкаран Адхибан (Индия) обыграл Радослава Войташека (Польша).

После семи туров лидирует Со — 5 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И и Карлсен (по 4,5), Карякин, Гири (4), Аронян, Харикришна, Андрейкин, Адхибан (3,5), Войташек (3), Непомнящий (2,5), Раппорт (2), ван Вели (1).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.
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Новости Шахмат, шашек

Сергей Карякин сыграл вничью с Павлом Эльяновым на турнире в Вейк-Ан-Зее

Сергей Карякин сыграл вничью с Павлом Эльяновым на турнире в Вейк-Ан-Зее

В шестом раунде шахматного супертурнира в Вейк-Ан-Зее российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий ослабили свои позиции в турнирной таблице, а американец Уэсли Со сохранил лидерство. Вторую строчку по очкам делят между собой норвежец Магнус Карлсен и украинский шахматист Павел Эльянов.
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