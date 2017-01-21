Карякин обыграл Ароняна на шахматном супертурнире в Нидерландах

Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии, а Дмитрий Андрейкин — с Пенталой Харикришной (Индия). Также вничью завершились партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Аниш Гири (Нидерланды) и Павел Эльянов (Украина) — Уэсли Со (США). Китаец Вэй И был сильнее голландца Люка ван Вели, Башкаран Адхибан (Индия) обыграл Радослава Войташека (Польша).

После семи туров лидирует Со — 5 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И и Карлсен (по 4,5), Карякин, Гири (4), Аронян, Харикришна, Андрейкин, Адхибан (3,5), Войташек (3), Непомнящий (2,5), Раппорт (2), ван Вели (1).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.