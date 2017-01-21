Сергей Карякин сыграл вничью с Павлом Эльяновым на турнире в Вейк-Ан-Зее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шестой игровой день на турнире Tata Steel Masters в голландском Вейк-Ан-Зее по традиции ознаменовался целой россыпью ничьих: российский гроссмейстер Сергей Карякин разошелся миром с представителем Украины Павлом Эльяновым, Магнус Карлсен не смог переиграть армянского мастера Левона Ароняна, лидер турнира американец Уэсли Со упустил победу над Адхибаном Башкараном, индийский гений Пентала Харикришна поделил очки с поляком Радославом Войташеком, а хозяин турнира голландец Люк Ван Вели спасся от поражения в матче с россиянином Дмитрием Андрейкиным.

Партия Эльянов — Карякин вызывала у публики живой интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, встречались недавний лидер турнира и один из его главных фаворитов (недаром партию Карякин — Карлсен организаторы Tata Steel Masters запланировали на последний день: по их задумке, россиянин должен сойтись с норвежцем за титул).

Во-вторых, Сергей до 2009 года представлял Украинскую федерацию шахмат, поскольку родился в Крыму, и таким образом его встреча с Павлом превратилась в своеобразное «украинское дерби».

Однако матч своего ажиотажа не оправдал. Карякин в очередной раз доказал свое звание «министра обороны» и грамотно отстоял в защите против имеющего некоторое преимущество Эльянова. Партия продлилась четыре часа и завершилась ничьей на 35-м ходу.

После этой встречи в активе российского гроссмейстера оказалось три очка по итогам шести туров, и он идет во второй группе «догоняющих» лидера таблицы Уэсли Со, располагаясь на девятом месте в турнирном зачете.

Приятного в этом мало, однако Карякин сохраняет позитивный настрой, и в преддверии седьмого раунда соревнований делится милой фотографией своего сына, который уже начал делать свои первые ходы.

Чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен имел в отчетном игровом дне реальную возможность в случае победы сравняться по очкам с Со, однако армянский гроссмейстер Аронян не дал этому случиться, грамотно воспользовавшись преимуществом белого цвета и с самого начала завладев инициативой. В итоге после бурного размена фигур оказалось, что позиция норвежца не располагает к получению наиболее выгодного для него результата, а Аронян был не прочь поделить очки.

В итоге из шести партий Tata Steel Masters Карлсен четырежды играл черными фигурами и все эти противостояния завершил вничью.

Что касается ничейного результата Харикришны и Войташека, то индиец не скрывал своего разочарования потерей очков, поскольку в эндшпиле он остался с пятью пешками и ладьей против одной пешки и ладьи с конем у поляка и определенно должен был выигрывать это окончание.

«0,5 очка после долгой игры в Tata Steel Masters. К сожалению, я упустил легкую победу. Радек очень хорошо защищался в ключевой момент партии kh7», — написал шахматист в своем твиттере.

Однако, кроме ничьих, были в этом туре и горькие поражения, в частности, проигрыш второго представителя России в Вейк-Ан-Зее Яна Непомнящего, который потерпел сенсационное поражение в матче с Анишем Гири. Однако сенсационным оно было не потому, что оппонент казался заведомо более слабым, а потому, что нидерландский шахматист до этой виктории не выигрывал больше года.

Последняя победа Гири до этого момента была зафиксирована 12-го ноября 2016 года в матче против Леньера Домингеса на клубном чемпионате Европы.

«Понравилась ли мне партия? Конечно!

Когда выигрываешь раз в год, любая победа нравится.

Но особенно мне понравились симметричные ходы, которые он зевнул — взятия на h6, а потом на а6. Такое бывает редко. Я такого не видел, но наверняка бывало — все-таки столько партий сыграно…, — приводит слова Гири chess-news. ru.

А вот у Непомнящего поводов для оптимизма совсем нет: он идет на 12-м месте из 14-ти с двумя баллами из шести возможных.

«Теперь Bxa6! Это конец!», — подвел итог партии россиянина известный шахматный журналист Тарьей Свенсен.