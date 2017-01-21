Сергей Карякин сыграл вничью с Павлом Эльяновым на турнире в Вейк-Ан-Зее
В шестом раунде шахматного супертурнира в
Вейк-Ан-Зее российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий ослабили свои позиции в турнирной таблице, а американец Уэсли Со сохранил лидерство. Вторую строчку по очкам делят между собой норвежец Магнус Карлсен и украинский шахматист Павел Эльянов.
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Шестой игровой день на турнире Tata Steel Masters в голландском
Партия Эльянов — Карякин вызывала у публики живой интерес сразу по нескольким причинам.
Однако матч своего ажиотажа не оправдал. Карякин в очередной раз доказал свое звание «министра обороны» и грамотно отстоял в защите против имеющего некоторое преимущество Эльянова. Партия продлилась четыре часа и завершилась ничьей на 35-м ходу.
После этой встречи в активе российского гроссмейстера оказалось три очка по итогам шести туров, и он идет во второй группе «догоняющих» лидера таблицы Уэсли Со, располагаясь на девятом месте в турнирном зачете.
Приятного в этом мало, однако Карякин сохраняет позитивный настрой, и в преддверии седьмого раунда соревнований делится милой фотографией своего сына, который уже начал делать свои первые ходы.
Чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен имел в отчетном игровом дне реальную возможность в случае победы сравняться по очкам с Со, однако армянский гроссмейстер Аронян не дал этому случиться, грамотно воспользовавшись преимуществом белого цвета и с самого начала завладев инициативой. В итоге после бурного размена фигур оказалось, что позиция норвежца не располагает к получению наиболее выгодного для него результата, а Аронян был не прочь поделить очки.
В итоге из шести партий Tata Steel Masters Карлсен четырежды играл черными фигурами и все эти противостояния завершил вничью.
Что касается ничейного результата Харикришны и Войташека, то индиец не скрывал своего разочарования потерей очков, поскольку в эндшпиле он остался с пятью пешками и ладьей против одной пешки и ладьи с конем у поляка и определенно должен был выигрывать это окончание.
«0,5 очка после долгой игры в Tata Steel Masters. К сожалению, я упустил легкую победу. Радек очень хорошо защищался в ключевой момент партии kh7», — написал шахматист в своем твиттере.
Однако, кроме ничьих, были в этом туре и горькие поражения, в частности, проигрыш второго представителя России в
Последняя победа Гири до этого момента была зафиксирована 12-го ноября 2016 года в матче против Леньера Домингеса на клубном чемпионате Европы.
«Понравилась ли мне партия? Конечно!
Когда выигрываешь раз в год, любая победа нравится.
Но особенно мне понравились симметричные ходы, которые он зевнул — взятия на h6, а потом на а6. Такое бывает редко. Я такого не видел, но наверняка бывало —
А вот у Непомнящего поводов для оптимизма совсем нет: он идет на 12-м месте из 14-ти с двумя баллами из шести возможных.
«Теперь Bxa6! Это конец!», — подвел итог партии россиянина известный шахматный журналист Тарьей Свенсен.
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