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20 января 2017, 22:40 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Карякин сыграл вничью с Эльяновым на шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым в шестом раунде на шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее.

Российский гроссмейстер Сергей <span class=error>Карякин</span> сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым в шестом раунде на шахматном турнире в голландском <nobr>Вейк-ан-Зее.</nobr> Увеличить
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Партия, в которой Карякин играл черными фигурами, завершилась вничью после 35-го хода.

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен завершил миром партию с армянином Левоном Ароняном. Россиянин Ян Непомнящий проиграл голландцу Анишу Гири. Еще один представитель России Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с голландцем Люком ван Вели. Также ничьей завершились партии: Башкаран Адхибан (Индия) — Уэсли Со (США) и Пентала Харикришна (Индия) — Радослав Войташек (Польша). Китаец Вэй И победил венгра Рихарда Раппорта.

После шести туров лидирует Со — 4,5 очка. У Карлсена и Эльянова — по 4 балла, у Гири, Ароняна и Вэя И — по 3,5, у Карякина, Харикришны, Войташека и Андрейкина — 3, у Адхибана — 2,5, у Непомнящего — 2, у Раппорта — 1,5, у ван Вели — 1.

Турнир в Вейк-ан-Зее завершится 29 января.
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