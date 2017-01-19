Карякин проиграл индийцу Адхибану на шахматном супертурнире в Нидерландах
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин проиграл Башкарану Адхибану из Индии в матче пятого тура традиционного шахматного супертурнира в
Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
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Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Турнир завершится 29 января.
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