Карякин проиграл индийцу Адхибану на шахматном супертурнире в Нидерландах

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Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.