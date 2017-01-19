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19 января 2017, 19:35 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Шахматный фестиваль Moscow Open пройдет с 26 января по 6 февраля в РГСУ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Крупнейший в Европе Международный шахматный фестиваль Moscow Open-2017 состоится с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в Москве, сообщается в пресс-релизе организаторов соревнований.

МОСКВА 19 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Крупнейший в Европе Международный шахматный фестиваль Moscow <span class=error>Open</span>-2017 состоится с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете (<span class=error>РГСУ</span>) в Москве сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> организаторов соревнований. Увеличить
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Ожидается, что в этом году участие в турнирах фестиваля примут не менее полутора тысяч человек из более 35 стран мира. В программу фестиваля вошли восемь турниров, среди которых этапы Кубка России. По окончании основных турниров 6 февраля состоится Кубок РГСУ по блицу.

Во время фестиваля будут проводиться семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений.

Среди гостей фестиваля ожидаются мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, президент FIDE Кирсан Илюмжинов, чемпион мира по блицу Сергей Карякин и другие.
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