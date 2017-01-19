Шахматный фестиваль Moscow Open пройдет с 26 января по 6 февраля в РГСУ
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Крупнейший в Европе Международный шахматный фестиваль Moscow Open-2017 состоится с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в Москве, сообщается в пресс-релизе организаторов соревнований.
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Ожидается, что в этом году участие в турнирах фестиваля примут не менее полутора тысяч человек из более 35 стран мира. В программу фестиваля вошли восемь турниров, среди которых этапы Кубка России. По окончании основных турниров 6 февраля состоится Кубок РГСУ по блицу.
Во время фестиваля будут проводиться семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений.
Среди гостей фестиваля ожидаются мэр Москвы Сергей Собянин,
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