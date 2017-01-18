Эльянов лидирует и опережает чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

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Украинский гроссмейстер Павел Эльянов лидирует на шахматном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее после четырех туров соревнований, сообщает официальный сайт соревнований.

В первых четырех партиях украинец трижды выиграл и сыграл вничью с Пенталой Харикришна (Индия).

В частности, накнауне, в партии четвертого тура, Эльянов черными обыграл другого индийского шахматиста Баскарана Адбихана.

Эльянов сохраняет единоличное лидерство. В турнирной таблице украинец среди прочих опережает чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии, у которого 3 очка — две ничьи и две победы. Также 3 балла у Уэсли Со из США.

По 2,5 балла у Харикришны и экс-украинца из Симферополя Сергея Карякина, выступающего за Россию.